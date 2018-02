2018 sera Picasso à Nîmes. Avec deux expositions temporaires consacrées au peintre dans le cadre de Picasso-Méditerranée et l'affiche des férias inspirée de l'une de ses lithographies.

La première exposition sera consacrée à l'amitié entre le peintre et le matador Luis Miguel Dominguin. Elle aura lieu du 17 mai au 30 septembre 2018 au Musée des Cultures Taurines.

"Il s'agit d'un ensemble de photographie, de céramiques, de peintures, de dessins qui permettent d'évoquer la passion commune de Dominguin et de Picasso pour la tauromachie mais qui montre aussi le côté un peu plus intime de leur relation".

La seconde exposition sera consacrée à l'engagement de Picasso dans l'histoire. De 1937, l'année où il peint Guernica et le début des années 50. Elle aura lieu du 19 octobre 2018 au 24 février 1019.

"On n'aura pas Guernica mais on aura tout le travail de photographies qui a été fait par Dora Mar autour de Guernica. On a la chance aussi d'avoir 45 œuvres prêtées par le Musée Picasso à Paris autour de son engagement politique".