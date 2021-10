Picasso s'invite au Louvre-Lens pour quatre mois d'exposition

L'exposition "Les Louvre de Picasso" est visible au Louvre-Lens du 13 octobre 2020 au 31 janvier 2022. Une exposition de plus de 400 œuvres, qui retrace les liens entre le peintre espagnol et le musée parisien.

C'est un face à face entre deux monuments. D'un côté, Pablo Picasso, peintre espagnol majeur du siècle dernier. De l'autre, le musée du Louvre de Paris et ses collections mondialement reconnues. Du 13 septembre 2021 au 31 janvier 2022, l'exposition du Louvre-Lens explore les liens entre l'artiste et le musée, depuis leur première rencontre en 1900.

Faire des ponts entre les œuvres

Un premier parcours nous immerge dans les galeries du musée du Louvre de Paris, reproduites pour l'occasion. Département des antiquités égyptiennes, cabinet des dessins... On déambule parmi les œuvres qui ont inspiré Picasso tout au long de sa vie. Les pièces des collections du Louvre parisien sont mises en regard avec celles de Picasso, pour montrer quels éléments le peintre espagnol pioche ou remanie pour nourrir son art.

A gauche, les Trois femmes à la fontaine de Picasso. A droite, un relief romain des collections du Louvre. © Radio France - Alice Marot

"On a ici un exemple frappant, décrit Gautier Verbeke, chef du service médiation du musée, en entrant dans le département des antiquités grecques et romaines. A gauche, on voit un des chefs-d'œuvre de Picasso, les Trois femmes à la fontaine. A droite, on trouve un relief romain. On voit une vraie ressemblance dans la composition, alors que les deux œuvres ont plusieurs centaines d'années d'écart. Inconsciemment ou pas, Picasso reconstruit certaines formes pour créer son propre dessin."

Un deuxième parcours met en valeur les liens humains entre le peintre et les conservateurs du Louvre et la façon dont le musée l'accompagne aux différentes périodes de sa vie, parfois en le critiquant, parfois en l'encourageant. Jusqu'à l'exposition de ses œuvres dans la Grande Galerie du musée en 1971 : une consécration pour un artiste vivant.

Une première dans la région

C'est la toute première fois que le maître espagnol a son exposition à part entière dans le bassin minier. "Il y a plus de 400 œuvres présentées ici, souligne Gautier Verbeke. Aux côtés de Picasso, on trouve des œuvres majeures du Louvre, avec des noms emblématiques de la peinture : Ingres, Manet, Poussin, Delacroix... Avec le musée du Louvre-Lens, c'est un vrai cadeau qu'on souhaitait faire à ce territoire : une exposition ambitieuse, qui permet de faire venir ces chefs-d’œuvre dans la région."

Martine habite à deux pas du Louvre-Lens, elle découvre les œuvres de Pablo Picasso "en vrai" pour la première fois : "On entend tellement parler de Picasso, mais de le voir de le voir au pied de sa porte, c'est extraordinaire, s'exclame-t-elle, sous le charme. Je sais déjà que je reviendrai plusieurs fois." Le musée propose deux jours de gratuité pour fêter l'ouverture de l'exposition, ces samedi 16 et dimanche 17 octobre prochains.

