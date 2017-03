Picasso sera au Puy-en-Velay cet été

C'est sans doute la plus gros exposition culturelle jamais accueillie par la ville du Puy-en-Velay. L’exposition “la maternité dans l’œuvre de Picasso“ sera l’évènement culturel de l’été en Haute-Loire.

« La maternité dans l’œuvre de Picasso », c’est le thème de l’exposition évènement qui se tiendra au Puy-en-Velay cet été. Une quarataine de toiles de Picasso seront exposées du lundi 10 juillet au mercredi 11 octobre 2017. Elle se passera à l’Hôtel-Dieu.

200.000 ou 3000.000 euros

Difficile de savoir combien cette exposition Picasso va coûter à la ville de Puy-en-Velay. 200.000 - 300.000 euros : c'est le chiffre qu'on évoque du côté de l'agglomération. Évidemment on parle aussi beaucoup de la subvention de la Région débloqué par l'ancien maire et nouveau président Laurent Wauquiez. Mais surtout, avec ce rendez-vous Picasso, la capitale de la Haute-Loire veut prouver qu'une petite commune est capable d’accueillir un évènement de cette envergure. Et même s’il n’apportera aucun bénéfice direct. Parce qu'évidemment, c'est que des touristes viennent au Puy-en-Velay spécialement pour l'expo. Une exposition où les toiles seront empruntées au musée national Picasso de Paris, à la bibliothèque nationale à Barcelone. La famille a aussi prêté des œuvres et des photos. Tout ça donc à voir début juillet au Puy-en-Velay.

Et ce n'est pas tout à fait un hasard si l'expo développe le thème de la maternité dans cette ville dédiée à Marie selon Madeleine Rigaud vice-présidente à l'agglomération du Puy en charge des équipements culturel.