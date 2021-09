Pierre Arditi : "On a l'impression d'avoir perdu un membre de la famille" avec la mort de Jean-Paul Belmondo

"On a tous l'impression d'avoir perdu un membre de la famille, un ami, un frère, un père, un cousin..." Invité de "Ma France", la nouvelle émission de France Bleu animée par Wendy Bouchard, le comédien Pierre Arditi, actuellement à l'affiche de Fallait pas le dire ! avec Evelyne Bouix au théâtre de la Renaissance à Paris, a fait part de son émotion au lendemain de la mort de Jean-Paul Belmondo.

"Il était l'un de mes héros d'adolescence", Pierre Arditi se souvient de Jean-Paul Belmondo

"Il était l'un de mes héros d'adolescence", a raconté le comédien qui avait partagé l'affiche avec "Bébel" en 1999 dans Les Acteurs, réalisé par Bertrand Blier. Mais leur toute première rencontre avait eu lieu quelques décennies auparavant. "La première fois que je l'ai rencontré, c'était un dimanche derrière le théâtre Antoine", s'est souvenu Pierre Arditi.

"On se promenait avec nos petites chéries, j'avais 16 ans. Sur le même trottoir, on a aperçu trois longues silhouettes venir dans notre direction, à contre-jour. Puis à un moment donné le contre-jour a cessé et j'ai vu Belmondo, Cassel et Briali qui étaient trois de mes héros. Ils ont été très charmants, ils nous ont laissés passer. On était des petits jeunes et cela ne devait pas leurs déplaire de voir qu'on les reconnaissait, ils étaient très aimables, humbles".

Admiration

Une première rencontre "fortuite", qui est "restée gravée" dans la mémoire de l'acteur. "Par la suite, quand je suis devenu ami avec Cassel, je lui ai raconté ; il m'a envoyé une photo et m'a dit : 'Nous n'avons pas la photo de ta rencontre avec nous, mais je t'offre une photo de nous trois avec Edith Piaf, comme ça tu pourras nous regarder tous les trois en même temps !' Je l'ai toujours dans mon bureau."

Les obsèques de Jean-Paul Belmondo, décédé lundi à l'âge de 88 ans, auront lieu vendredi à 11h en l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris. Un hommage national doit lui être rendu jeudi aux Invalides, a annoncé mardi l'Elysée.