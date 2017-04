Pierre Assouline à Laval pour le Festival du Premier Roman

Le célèbre journaliste et écrivain vient de sortir "Le dictionnaire amoureux des Écrivains et de la Littérature" chez Plon. Il est le président de cette 25ème édition du festival du Premier Roman qui a lieu du 27 au 30 avril à Laval.

Une 25ème édition donc pas comme les autres. Avec un président mais aussi la venue des parrains et marraines du festival comme Sorj Chalandon. Des personnalités qui ont eu carte blanche pour organiser des événements. Des tables rondes autour de la fièvre d'écrire, la projection d'un film colombien, ou encore une réflexion autour de l'absence. Mais l'essence du festival c'est la venue d'auteurs de premier roman, des "primo-romanciers" qui vont rencontrer leurs lecteurs ou prochains lecteurs. De belles rencontres en perspective dans une ambiance décontractée, à savoir sous un chapiteau de 600 mètres carrées installées sur l'Esplanade du Château-Neuf. Il y a aussi au programme des gourmandises littéraires (une rencontre intimiste entre des écrivains et quelques lecteurs), des calèches lectures ( une balade littéraire à bord d'une calèche), des lectures nomades (visites de la ville au son d'extrait de premiers romans) ou encore des lectures apéritives (deux écrivains qui croisent leurs textes sur le bateau lavoir).

Les 27 et 28 avril sont consacrés aux scolaires et aux professionnels, les 29 et 30 avril sont les journées grand public. Tout le programme sur le site www.lecture-en-tete.fr. Le festival attire seulement 2.500 visiteurs. Trop peu pour les organisateurs qui veulent casser l'image élitiste de ce festival. Étonnants Voyageurs à Saint-Malo, c'est plus de 60.000 personnes comme quoi la littérature cela peut attirer les foules.