Pierre Bergé avait offert une troisième salle au cinéma l'Eldorado sur l'Ile d'Oléron

Pierre Bergé, l'homme d'affaires et mécène décédé ce vendredi 8 septembre à l'age de 86 ans était né sur l'Ile d'Oléron. En 2009, il avait accepté d'aider la municipalité à financer la construction d'une troisième salle pour le cinéma L'Eldorado à Saint Pierre d'Oléron.

L'homme d'affaire Pierre Bergé, ancien compagnon d'Yves Saint Laurent était né sur l'Ile d'Oléron en 1930 à Arceau, un hameau sur la commune de Saint Pierre d'Oléron. Les élus s'en étaient souvenus quand ils avaient cherché au début des années 80 comment financer la construction d'une troisième salle pour le cinéma l'Eldorado. Ils avaient sollicité la fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent. Le maire de l'époque, Patrick Moquay était allé le rencontrer à Paris, pour essayer de le convaincre.

La rencontre a ravivé un lien émotionnel avec l'Ile d'Oléron

L'ancien maire de Saint Pierre d'Oléron, se souvient de l'attitude "bienveillante", très "attentive" de l'homme d'affaire, lorsqu'il lui a présenté sa demande. Le contexte était pourtant impressionnant raconte Patrick Moquay : "à coté de nous, il y avait un portrait d'Yves Saint Laurent par Andy Warhol".

Le rendez-vous avec Pierre Bergé a duré trois quart d'heure : "on a parlé de son enfance, de ses liens très distendus avec l’île d'Oléron. Il n'avait même pas un an quand il en est parti. Le fait de venir le rencontrer et de lui présenter le projet a ravivé un lien émotionnel avec l'ile d'Oléron" raconte Patrick Moquay. Pierre Bergé a tout de suite accepté de financer la construction d'une troisième salle pour le cinéma L'Eldorado.

Pierre Bergé le 8 octobre 2008, joint par France Bleu La Rochelle explique pourquoi il finance la construction d'une salle de cinéma sur l'Ile d'Oléron Copier

A Quel ordre dois-je faire le chèque ?

"Pierre Bergé a griffonné quelques chiffres sur un bout de papier' raconte Patrick Moquay, "et il me dit : je vais vous accorder 100 000€".

Le maire de Saint Pierre n'hésite pas : "nous avons eu une discussion de chiffonniers parce que j'ai essayé d'avoir un peu plus".

Pierre Bergé décide finalement de donner 125 000 euros. "Il se tourne vers moi" raconte encore Patrick Moquay et me dit "a quel ordre dois-je faire le chèque" !

Le maire de Saint Pierre d'Oléron est reparti de la fondation avec un chèque de 125 000€ bien rangé dans son portefeuille. "Ca a été un grand moment, une rencontre hors du commun" ajoute Patrick Moquay qui s'avoue touché par la disparition du mécène.

La salle du cinéma l'Eldorado porte le nom de Pierre Bergé. Il avait aussi accepté qu'une autre des salles soit baptisé du nom de Jean Cocteau (dont il était titulaire du droit moral) .