Pierre Bouguier et Matthieu Hamon : un album pour faire tomber les préjugés autour de l'autisme

Bonchamp-lès-Laval, France

Il est autiste oui, mais il est aussi chanteur ! Matthieu Hamon est un jeune autiste qui fréquente l'IME de Château-Gontier-sur-Mayenne, l'institut médico-éducatif. Depuis dix ans, il collabore avec le chanteur Mayennais Pierre Bouguier. Ensemble, ils ont enregistré un album, "d'un monde à l'autre", et pour sa sortie, ils seront en concert ce vendredi aux Angenoises de Bonchamp-les-Laval. Mais ils ont besoin d'argent pour financer leur projet.

"Il a une sensibilité à la musique vraiment atypique"

Ce duo, et cette belle aventure, ont débuté il y a déjà 10 ans, par une rencontre à l'IME. "Matthieu peut avoir des difficultés dans la vie quotidienne, pour des choses qui ont l'air simples pour nous, mais pas pour lui. Par contre, il a une connaissance de chansons assez surprenante, il a une sensibilité à la musique vraiment atypique, et c'est grâce à la musique qu'il peut s'ouvrir un peu plus, et rencontrer l'autre", explique Pierre Bouguier.

La musique comme thérapie

Matthieu Hamon est passionné de musique depuis l'enfance. "Quand il était petit, quand il y avait de la musique, il pouvait être au contact physique avec l'autre, danser avec l'autre, c'est grâce à la musique que Matthieu est en lien avec les autres", ajoute Pierre Bouguier.

"C'est grâce à la musique que Matthieu est en lien avec les autres"

Sur cet album, on découvre des reprises des chansons préférés de Matthieu Hamon, par exemple des titres de Claude Nougaro, Pierre Perret ou de Claude François. "Grâce à notre création, Matthieu est en confiance quand on monte sur scène, on a l'habitude, moi je suis vraiment en confiance avec lui. Ça crée une rencontre unique, il a une présence unique sur scène, ce moment musical est important pour lui", raconte le chanteur mayennais.

Pierre Bouguier et Matthieu Hamon ont besoin de vous pour financer leur album. Une cagnotte a été lancée sur le site internet Ulule. Ils seront en concert ce vendredi aux Angenoises de Bonchamp.