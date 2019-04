Pierre Fosset revient sur ses 25 ans à la présidence du Tango Bourges Basket

Bourges, France

Un quart de siècle, et une quantité de titres à faire pâlir la grande majorité des clubs français, tous sports confondus. Voilà comment résumer la présidence de Pierre Fosset par les chiffres, alors qu'il s'apprête à quitter la présidence du Tango Bourges Basket, une fonction qu'il occupait depuis 93. Comment explique t'il ce succès ? "D'abord c'est beaucoup de travail, après on a fixé des objectifs et tout le monde s'est tenu à atteindre ces objectifs. Après ce sont des choix sportifs, choisir l'entraîneur, les joueuses, là-dessus il fallait une vision à long terme pour savoir ce qu'on allait faire." Voilà pour les ingrédients, même si il reconnait que la mission devient de plus en plus difficile, la concurrence devenant rude. "C'est vrai que c'est plus difficile, mais ce qui est difficile surtout maintenant c'est le financier, on est partis sur une course à l'échalote. Des villes comme Montpellier, Lyon, n'ont rien à voir avec des villes comme Bourges, le rayonnement économique est beaucoup plus grand."

C'est un peu mon bébé, j'ai vécu 25 ans à la tête du club

Son départ est forcément un événement pour le club, et pour lui, aussi. " Ce qui va être difficile, c'est le premier mois après l'arrêt, me désintoxiquer un peu du club." Mais il assure aussi avoir bien préparé sa succession. "J'ai proposé au conseil d'administration Agnès Saint Ges, qui est présidente du club des partenaires. Elle est moins basket que moi mais comme j'avais embauché un directeur général qui était dans le basket, ça va l'aider beaucoup. Elle sera plus sur la gestion et les partenaires." En attendant il espère bien décrocher un quinzième titre de championne de France pour renforcer un peu plus un record absolu dans le sport féminin français.