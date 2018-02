Roanne, France

Pierre Gagnaire et Michel Troisgros deux chefs étoilés, deux ligériens qui totalisent à eux deux 75 ans de trois étoiles. Deux hommes qui se portent un respect mutuel. Les deux artistes qui se sont même dit leur "amour" au micro de France Bleu Saint-Étienne pour conclure l’émission spéciale en direct des cuisines de la Maison Troisgros.

France Bleu : Vous avez envie de dire quoi à Michel Troisgros, Pierre Gagnaire ?

Pierre Gagnaire : "Que je l’aime et il le sait. Il sait que j’aime sa famille, que je le respecte depuis toujours. J’ai la chance de connaître son père. J’ai de la chance d’avoir connu son oncle. J’ai beaucoup de respect pour leur maison, la famille. J’ai jamais manqué de le dire combien j’avais de la tendresse et du respect pour leur institution. C’est une créativité sans cesse renouvelée. Je suis d’ailleurs très émue de partager ce moment avec Michel. On parle de Michel, mais je ne voudrais pas oublier Marie-Pierre. J’aime son gout. J’aime tout d’elle. Je me souviens quand je venais m’installer on parlait de cette nouvelle cuisine. C’était un exemple pour moi."

France Bleu : C’est important de communiquer entre chefs ?

Pierre Gagnaire : "Michel on a relation très particulière.Comme avec aussi Michel Bras, Olivier Roellinger, Marc Veyrat. On est une famille d’esprit un peu particulière. Je suis un peu plus âgé que Michel. Mais j’ai beaucoup côtoyé son père. Il a toujours été présent pour moi. Souvent flanqué de Paul Bocuse, il m’a toujours soutenu, il a toujours été au rendez-vous de mes aventures."

Michel Troisgros : "Merci d’être avec nous Pierre. Je t’assure que cela me fait un immense plaisir. Je me souviens que quand nous allions te voir à Saint-Étienne, quand j’étais très jeune cuisinier à peine 30 ans, tu nous émerveillé dans les années 80. C’était inscrit dans une époque à un moment totalement inattendu. Tu nous offrais un feu d’artifice. Je me souviens de ces premiers repas qui étaient inouïs, inouis. Tu es un exemple à prendre pour l’imagination. Dans ce petit groupe que tu as nommé, tu as fait souffler un vent de liberté. _J’ai appris de toi à me sentir libre. Tu as été un exemple Pierrot_."

Pierre Gagnaire : "Et je voudrais faire un coucou à César. Que toute la profession adore. Ce fiston il est formidable. Michel a une chance inouïe. Mais il l’a provoqué. _Tout le monde aime ce garçon_. Il est à la fois modeste et ambitieux. Il a tous les éléments en main pour continuer l’aventure longtemps, longtemps."

