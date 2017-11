Pierre Latour et d'autres pros au milieu des amateurs sur les routes de la Drôme

Plus de 300 coureurs sont attendus ce dimanche matin au départ de Peyrins, dans la Drôme, pour une randonnée cycliste de 45 kilomètres sur les routes du département. Les amateurs de la région vont rouler aux côtés de plusieurs pros comme Pierre Latour ou Cyril Gautier.

C'est la 2e édition de cette randonnée cycliste organisée par le club Vélo Sprint Romanais Péageois et le Fan Club Pierre Latour. L'an dernier une centaine de coureurs avaient pris le départ, sous la pluie, ce qui avait un peu gâché la fête. Ce dimanche, on attend aussi du mauvais temps pour cette seconde édition mais plus de 300 coureurs se sont inscrits, avec la perspective de rouler au milieu des professionnels du peloton.

Les plus jeunes inscrits ont à peine plus de 10 ans et font partie de l'école de cyclisme du club de Romans. Certains élus et sponsors sont également présents. A leurs côtés, plusieurs professionnels, notamment Cyril Gautier et un trio de drômois de l'équipe AG2R : Axel Domont, Cyril Bonnafond et bien sûr Pierre Latour, champion de France du chrono.

Le départ est prévu à 9h45 à Peyrins pour une boucle de 45 kilomètres qui va faire passer les coureurs par Romans, Clérieux, Saint-Donat avant de revenir à Peyrins pour l'arrivée. Un repas est prévu ensuite avec tous les coureurs.