Pierre Novat, les plans des pistes, c'est lui !

On ne le sait pas, mais la plupart des plans des pistes des stations françaises ont été dessinés par un seul et même "panoramiste", Pierre Novat, disparu en 2007, dont les enfants perpétuent le travail. Ces plans ont la particularité de déformer les reliefs pour les rendre plus lisibles aux skieurs.

Les plans des pistes, ce sont les professionnels qui les utilisent pour la promotion de leurs stations qui en parlent le mieux. Nicolas Courbet, le directeur de l'Office du Tourisme de l'Alpe du Grand Serre en Isère, explique que si sa station a choisi de conserver le plan des pistes dessiné en 1987 par Pierre Novat, c'est parce qu'il est "rassurant" pour le skieur et très "lisible".

"On a beaucoup de vallons, de pistes cachés, le domaine est sur plusieurs versants, la plan Pierre Novat est le seul à le rendre lisible."

— Nicolas Courbet, directeur de l'OT de l'Alpe du Grand Serre

Pierre Novat a dessiné son premier plan des pistes en 1962 pour Val d'Isère. En 35 ans, il a réalisé plus de 250 plans et panoramas, avec l'art de faire apparaître toutes les pistes, même les plus cachées, et de les rendre attrayantes, quitte à déformer un peu la réalité. Sa marque de fabrique, ce sont les tons bleutés des ombres qui soulignent les différents versants des domaines skiables.

Depuis les années 90, ses enfants ont repris l'Atelier Pierre Novat et continuent à fournir les stations qui n'ont pas opté pour les plans interactfis. Ils ont conservé sa technique, à partir de cartes IGN et de photos prises par hélicoptère, et parviennent à compte de l'entremêlement des pistes avec de la gouache, du crayon et des aérographes.

Un panorama de l'Alpe d'Huez réalisé par les enfants de Pierre Novat ©Atelier Pierre Novat -

"Ce qu'invente Pierre Novat, c'est la déformation raisonnée de la montagne pour faire apparaître les zones invisibles."

— Arthur Novat, son fils

Arthur Novat est le fils de Pierre Novat. il a intégré l'ordinateur dans la fabrication des plans, mais s'attache à garder la "pâte" de son père disparu en 2007. L'informatique lui permet de retoucher les plans initiaux des stations pour intégrer les nouveaux aménagements. Mais il veut maintenant modéliser sur ordinateur cet art de déformer les reliefs pour mieux les faire apparaître aux skieurs.

Arthur Novat, invité de France Bleu Isère pour explique le travail de son père Pierre Novat Partager le son sur : Copier

"Il est nécessaire de sauver cette technique picturale, cette forme graphique de Pierre Novat comme un vrai patrimoine intellectuel."

Les enfants de Pierre Novat ont sollicité des chercheurs de l'Université de Grenoble pour "inventer une représentation similaire à celle de Pierre Novat avec les outils actuels". Il s'agit à la fois d'utiliser la modélisation en 3 D tout en gardant la technique, la culture de l'atelier, la connaissance particulière de Pierre Novat considéré, au-delà du patrimoine peint, comme un vrai patrimoine intellectuel.

Le livre "Plan des Pistes" publié en novembre 2013 par l'éditeur grenoblois Jacques Glénat retrace l'histoire de Pierre Novat et de sa technique graphique.