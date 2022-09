Pierre Shasmoukine, l'artiste qui a créé un village illuminé et atypique en Dordogne est décédé

C'est peut-être l'artiste le plus excentrique qu'on ait jamais connu en Sarladais. "Atypique", "marginal", voire "fou" et en tout cas insolite, Pierre Shasmoukine, les qualificatifs ne manquent pas quand on demande de décrire le créateur de "Gorodka" à La Canéda. Un village fantasque avec des sculptures géantes faites en cuirasses d'avions et en déchets industriels, des libellules faites à partir de la carcasse d'un hélicoptère, qui se visite tous les étés. Le lieu est souvent comparé au Palais idéal du facteur cheval, dans la Drôme. L'artiste et plasticien est mort vendredi 2 septembre à l'âge de 79 ans, dans son lit, chez lui.

Il prend le nom de Shasmoukine, "chasse-mouche" russisé

Pierre Shasmouquine était installé depuis 50 ans dans le Périgord noir, sur un terrain légué par sa grand-mère, où il élevait aussi des cochons. Il est né en 1943 à Versailles, fils d'une institutrice qui se ruinera pour payer des études d'art à son fils au talent certain. Pierre Mordin prend très tôt le nom de Shasmoukine, parce qu'il aime les oeuvres russes et veut russiser son nom : "Il a pris un mot du dictionnaire au hasard, il est tombé sur 'chasse-mouche', et il l'a russisé", raconte sa soeur, Catherine Mordin. L'artiste-peintre et plasticien exposera dans de grandes galeries, avant de s'installer en Dordogne.

Il est mort en ayant mis toute sa fortune dans ses oeuvres. Sa soeur Catherine Mordin regrette qu'il n'ait pas été plus reconnu, et notamment dans le Sarladais : "Il est arrivé, il était déjà tatoué sur toute la figure, il avait dit à mes parents : 'Comme ça je ne travaillerai jamais nulle part !'. Et les gens le prenaient pour un fou. On le supportait parce que c'était le petit fils de ma grand-mère, mais on l'appelait le fada".

Le village de "Gorodka" restera ouvert aux visites

L'homme allait récupérer les poubelles des restaurants pour nourrir ses cochons avec un tracteur en ville, ce qui avait le don d'en agacer certains, et il "avait toujours des très jolies filles sur son garde-boue, ça en énervait encore plus", sourit Catherine Mordin. Il a construit des chalets et des galeries sur le village de deux hectares, sans jamais obtenir de permis de construire ou de régularisation. L'artiste vivait encore aujourd'hui avec 260 euros mensuels de retraite et il ne roulait pas sur l'or. Il avait pourtant vendu plus de 30 000 exemplaires de son autobiographie, "Construire son rêve", qui racontait sa vie fanstaque, écrit avec sa soeur.

Catherine Mordin lui avait promis de ne jamais vendre ses œuvres, elle voudrait que le village de "Gorodka" soit reconnu comme musée. Le maire de Sarlat, Jean-Jacques de Peretti, indique que le nouveau Plan local d'urbanisme régularisera à la fin de l'année les constructions du terrain, et permettront de les garder intactes. Le villagesera ouvert jeudi 8 septembre pour une soirée où toutes les œuvres extérieures seront illuminées. Selon la soeur de l'artiste, "il y aura de la vodka et des chants russes" et ceux qui veulent lui rendre hommage peuvent s'y invité. Les obsèques de Pierre Shasmoukine ont lieu mardi, dans l'intimité de la famille.