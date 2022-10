"Pierre Soulages a fait changer le destin de la ville de Rodez", estime le maire Christian Teyssèdre

Pierre Soulages et Christian Teyssèdre, en 2013, dans le futur musée qui portera son nom

Pierre Soulages est mort ce mercredi 26 octobre à 102 ans. Né le 24 décembre 1919 à Rodez, l'artiste peintre était particulièrement célèbre pour son travail sur les reflets de la couleur noire, qu'il appelait "l'outrenoir". Depuis 2014, un musée lui est consacré dans sa ville natale qui abrite la plus grande collection au monde de l'artiste. Le monde entier lui rend hommage.

ⓘ Publicité

"Quand il a dit je suis d'accord pour faire un musée Pierre Soulages à Rodez, le destin de la ville a changé." — Christian Teyssèdre

Christian Teyssèdre, le maire de Rodez, a été l'un des premiers a annoncé la disparition de l'artiste. "J'ai appelé Colette, son épouse, pour autre chose tout à l'heure et c'est là que j'ai appris que Pierre était décédé", raconte l'élu ému. "Pierre Soulages a fait changer le destin de la ville de Rodez le jour où il est né, en 1919 [....] c'est un géant de l'Histoire de l'art [...] grâce au musée Soulages c'est toute la vie ruthénoise qui a énormément changé. Le musée a obtenu le Pritzker, l'équivalent du prix Nobel d'architecture." La ville de Rodez va évidemment préparer un hommage à l'artiste qui vivait à Sète, dans l'Hérault.

"Il était un complice inspirant, avec qui je partageais l’amour de l’art, du Japon, de l’Aveyron et de Sète." — Carole Delga

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie rend hommage à l'artiste sur Twitter : "C’est une grande tristesse que la disparition de Pierre #Soulages . Outre l’immense artiste et le visionnaire qu’il était - et qu’il restera à jamais, il était aussi un complice inspirant, avec qui je partageais l’amour de l’art, du Japon, de l’Aveyron et de Sète."

Arnaud Viala, président du Conseil départemental de l'Aveyron, réagit avec émotion en postant une photo aux côtés de l'artiste : "Au nom du Département, j'adresse les pensées affectueuses de tout notre territoire à son épouse Colette et notre reconnaissance à son talent et à ses dons. Que ses innombrables admirateurs soient assurés de l'attachement éternel de l'Aveyron à Monsieur Pierre Soulages."

Stéphane Mazars, député de la première circonscription de l'Aveyron, salue la mémoire de "l’un des plus grands artistes aveyronnais" et adresse ses pensées à sa famille, et à ses proches.

"Par-delà le noir, ses œuvres sont des métaphores vives où chacun de nous puise l’espoir." — Emmanuel Macron

Le maire de Montpellier Michaël Delafosse salue " l'immense" Pierre Soulages : "Je tiens à saluer sa mémoire, étudiant de l’École des Beaux-Arts de Montpellier, son œuvre s’empara du monde. Il marque l’histoire de l’art comme celle de la ville avec l’extension du musée Fabre où l’on y découvre la force de son art."

Emmanuel Macron le président de la République a également réagi à la disparition de Pierre Soulages : "Pierre Soulages avait su réinventer le noir, en y faisant jaillir la lumière. Par-delà le noir, ses œuvres sont des métaphores vives où chacun de nous puise l’espoir."

"Avec lui, le noir est devenu bien plus qu’une couleur : un univers profond, un paysage sans limites." — Rima Abdul Malak

Rima Abdul Malak la ministre de Culture écrit ceci : “La peinture est une humanisation du monde” écrivait Pierre Soulages. Avec lui, le noir est devenu bien plus qu’une couleur : un univers profond, un paysage sans limites. Pinceau en main jusqu’au dernier jour ; merci pour la lumière, merci pour l’infini." Pour Élisabeth Borne la Première ministre, Pierre Soulages "laisse dernière lui une œuvre immense qui traverse le temps. Incroyable réinventeur du noir et maître des lumières."