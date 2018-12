Pierre Soulages expose ses « œuvres sur papier » au musée de Rodez

Rodez, France

C’est un hommage exceptionnel à Pierre Soulages, le plus grand artiste français encore vivant vient de fêter ses 99 ans. Pour l'année de son centenaire, le musée Pierre Soulages de Rodez lui est entièrement consacré. Une exposition temporaire vient d'ouvrir ses portes, elle présente cent dix-sept peintures sur papier réalisées à l’encre de Chine, à la gouache, au brou de noix et au fusain. Des œuvres des années 40 aux années 2000 qui permettent de mieux comprendre le travail du maître de « l'outre noir. »

Brou de Noix et huile sur papier 1947 © Radio France - Olivier Lebrun

« Tout vient de la peinture sur papier dans la peinture de Soulages »

explique Benoit Decron, le conservateur du Musée Soulages de Rodez.

« On se rend compte dès les années 40 dans ses peintures sur papier qu’on a là un artiste qui ne travaille pas la couleur, on voit bien qu’on a un artiste qui travaille le sombre, le noir, la gouache, l’encre. Et qu’il le travaille sur une surface blanche pour mettre en valeur à la fois la lumière, et à la fois le sombre. On s’en rend compte très clairement quand on regarde cette exposition, on peut tranquillement aller visiter le musée après, on a des éléments qui permettent de comprendre comment Soulages peint.

L'exposition "Oeuvre sur papier" de Pierre Soulages © Radio France - Olivier Lebrun

Du brou de noix à la gouache

Ces œuvres sur papier de Pierre Soulages ne sont pas des dessins, mais bien des peintures sur papier qui marquent l’évolution de son travail du noir et de la lumière. Des brous de noix dans les années 40 aux gouaches des années 70 qui offrent à Pierre Soulages la possibilité d’afficher une couleur bleue qui permet des effets de transparence et de lumière. C’est ce qu’appliquera plus tard Pierre Soulages dans ses toiles avec l’outrenoir.»

L'outre noir dans les tableaux de Pierre Soulages © Radio France - Olivier Lebrun

"Comprendre l'importance du noir" - visite dans l''exposition du MOusée Soulages de Rodez Copier

Une exposition éphémère

Ces peintures sur papier sont très fragiles, c'est pourquoi vous les verrez peut être pour la première et pour la dernière fois dans cette exposition exceptionnelle qui marque le centenaire de Pierre Soulages.

« Pour des raisons de conservation, on ne peut pas présenter l’ensemble de ces papiers parce qu’ils sont trop fragiles explique le conservateur Benoit Decron. « Mais en accord avec Pierre Soulages, on a décidé de présenter toute la donation pour montrer au public qu’on a la plus belle collection de papiers de Pierre Soulages de 1946 à 2015. C’est vrai que c’est un événement unique, car on le reverra sans doute jamais. »

En complément des œuvres sur papier, c’est toute l’exposition du Musée qui a été réaménagée. Des photographies de Pierre Soulages parfois inédites sont exposées dans la salle d’expo temporaire.

Un portrait photo de Pierre Soulages © Radio France - Olivier Lebrun

L’exposition "Pierre Soulages, œuvres sur papier " est ouverte du 1er Décembre jusqu'au 30 Mars 2019 au Musée Soulages de Rodez