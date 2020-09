Pierre Troisgros, l'emblématique chef de Roanne, est décédé

On apprend ce mercredi le décès de Pierre Troisgros à l'âge de 92 ans. Avec son frère Jean, il a inscrit le restaurant de Roanne au rang des plus grandes tables mondiales.

Son nom est à jamais associé à une dynastie de cuisiniers inscrits dans l'élite de la cuisine internationale : Pierre Troisgros est décédé à l'âge de 92 ans.

C'est dans les années 1950 qu'il reprend, avec son frère Jean, les fourneaux de l'hôtel restaurant ouvert à Roanne par leurs parents. L'enseigne, rebaptisée "Les Frères Troisgros" va rapidement devenir une référence dans le monde de la gastronomie : une première étoile au Guide Michelin en 1956 ; la deuxième, dix ans plus tard et la plus haute distinction du guide : trois étoiles en 1968. Cette même année, le critique gastronomique Christian Millau dira à propos de la table roannaise : "J'ai découvert le meilleur restaurant du monde".

Difficile de résumer la somme des inventions culinaires des deux frères mais certaines ont été copiées à maintes reprises comme l'escalope de saumon à l'oseille, recette créée en 1962. Ensemble, Pierre et Jean vont devenir des figures de la "nouvelle cuisine", avec leur ami Paul Bocuse, rencontré aux fourneaux du Lucas Carton, à Paris, où ils ont été formés tous les trois.

La dynastie Troisgros se poursuit aujourd'hui avec Michel, le fils de Pierre, ainsi que César et Léo, les fils de Michel.