Pierrelatte : Claudio Capéo et Jenifer au festival du Rocher

Pierrelatte a dévoilé mardi le programme de la 7e édition du festival du Rocher qui aura lieu les 22 et 23 juillet 2023. Claudio Capéo et "la petite culotte" alias Vincent Colonna ouvriront le festival le 22 juillet. Claudio Capéo s'est fait connaître en 2016 en participant la saison 5 de l'émission "The Voice" sur TF1. Vincent Colonna est un chanteur corse qui est à l'origine du tube de l'été dernier "Goffa Lolita". Le 23 juillet, Mentissa et Jenifer seront sur la scène de Pierrelatte.

Le prix est de la place plein tarif est de 30 euros. Le festival accueille en général entre 4500 et 5000 spectateurs sur deux ou trois jours.