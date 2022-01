"Pil", le film d'animation des Toulousains de TAT éligible aux Césars

Plus de 450.000 spectateurs ont vu "Pil" en France.

Ce sont les studios qui l'annoncent eux-mêmes. Leur dernier film, Pil, sorti l'été dernier au cinéma est éligible à la 47e Cérémonie des Césars dans pas moins de quatre catégories : la plus prestigieuse, meilleur film d'animation, meilleur premier film mais aussi meilleure musique originale et meilleur son.

Nominé ou pas le 26 janvier

Pil est l'histoire et le nom d'une petite fille pas comme les autres, qui se fait passer pour une princesse pour sauver la vie d'un prince. Le film est sorti dans les salles le 11 août dernier, quatre ans après le phénoménal Les As de la Jungle. L'équipe s'est inspirée des paysages d'Occitanie, Carcassonne, Cordes-sur-Ciel, Mirepoix, pour créer les décors du film.

Le studio TAT a été créé par les frères, Jean-François et Eric ainsi que le scénariste David Alaux. C'est le Toulousain Julien Fournet qui a réalisé Pil. À ce jour, plus de 450.000 personnes on vu Pil au cinéma.

Les votes (4.400 électeurs), au sein de l'Académie des Césars, ont lieu jusqu'au 25 janvier. La liste des nominés sera dévoilée le 26 janvier. Pour les Césars 2022, 450 films ont été identifiés comme éligibles par le secrétariat de l’Académie et répartis dans 24 catégories de Césars.

La cérémonie aura lieu le 22 février prochain à l'Olympia, avec Antoine de Caunes en maître de cérémonie.