Pil, le nouveau film d'animation du studio toulousain TAT, sort ce mercredi au cinéma

Pil est une jeune orpheline qui survit dans les rues d'une cité médiévale en chapardant à droite à gauche. Un jour, elle se déguise en princesse et l'héroïne se retrouve embarquée malgré elle dans une quête folle pour sauver Roland, l’héritier du trône transformé en "chapoul" (moitié chat, moitié poule). Pil, le nouveau film du studio d'animation toulousain TAT, sort sur les écrans ce mercredi 11 août.

Des décors directement inspirés des paysages de l'Aude, de l'Ariège et du Tarn

Le studio TAT, installé rue Riquet à Toulouse tout près du canal du Midi, fête ses 21 ans d'existence. Des trois fondateurs, l'entreprise tourne maintenant avec près de 150 personnes dont près de 120 équivalents temps-plein (ETP).

"On est hyper fier d'apporter de l'emploi et de la richesse à l'Occitanie, plaide Jean-François Tosti, le producteur. On nous a souvent dit qu'il fallait monter à Paris pour développer un studio d'animation performant, mais on a démontré que c'est faux. On reste à Toulouse, on y tient". Celui qui a fondé TAT avec son frère Eric et le scénariste David Alaux aime à rappeler aussi que ses créations, les propriétés intellectuelles, restent en région.

Et c'est cet amour de la région Occitanie qui a aussi poussé Julien Fournet, le réalisateur de Pil, à chercher juste à côté les idées des décors moyenâgeux de son film. Il travaille sur Pil depuis 2014.

"On est allés se balader à Carcassonne, à Mirepoix, à Minerve, à Cordes-sur-Ciel. On a fait des photos et des croquis. Vous allez peut-être reconnaître des lieux que vous connaissez dans le film." - Julien Fournet, réalisateur

De quoi donner un ton un peu "sudiste" à ce film-là, cyprès et pins à l'appui, qu'on ne trouve pas dans les productions anglo-saxonnes type Robin des Bois ou Raiponce.

Retrouver le succès après le triomphe des As de la Jungle

Pil s'annonce comme le prochain succès de TAT puisqu'il a été vendu dans une soixantaine de pays. ll est distribué en France via 500 copies environ.

Et toute l'équipe de TAT espère renouer avec le succès inattendu et colossal des As de la Jungle en 2017. Avec 700.000 entrées en France et deux millions à l'étranger, l'histoire de Maurice le manchot, Miuel le gorille et leurs copains a été le quatrième film français le plus vu dans le monde cette année-là. Et l'œuvre continue de rapporter de l'argent au studio avec les séries qui ont découlé.

L'équipe a présenté le film à la Cinémathèque de Toulouse en juillet dernier. - Karim Ghiyati / Occitanie Films

"Heureusement qu'on a un bateau-amiral comme Les As de la Jungle qui nous permet d'être à l'aise financièrement et de prendre des risques. On a perdu beaucoup d'argent avec l'échec commercial de Terra Willy, mais ça ne nous a pas empêchés de nous lancer sur Pil." - Jean-François Tosti, producteur

Le triomphe des As de la Jungle constitue aujourd'hui un matelas capable d'amortir certains échecs comme celui de Terra Willy, sorti en 2019. L'histoire de ce petit garçon accompagné d'un robot et d'un extra-terrestre n'a pas séduit le public français avec 130.00 entrées alors que le studio misait sur au moins 400.000.

Pour produire Pil, le studio TAT a pu compter sur le soutien de la Région, partenaire de long terme, avec une subvention de 228.000 euros, et celui plus récent de Toulouse Métropole (100.000 euros d'aides).

En Occitanie, plus de 50 entreprises de productions de tous les domaines (animation, documentaire, fiction, série) sont implantées employant régulièrement près de 4.000 salariés avec une estimation de 54 millions d'euros de retombées économiques directes