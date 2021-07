"Pionnat dans la rue", un nouveau festival local et familial organisé en juillet

En quatre jours de festival, de la musique, du théâtre, des ateliers et de l'éveil musical pour les plus petits sont au programme.

Depuis avril dernier, une petite bande s'active à Pionnat. Des riverains, bénévoles et guidés par Annabelle Piery, se pressent pour organiser un nouveau festival en Creuse. "Pionnat dans la rue" va se dérouler du mercredi 7 au samedi 10 juillet. Trois cents spectateurs sont attendus chaque jour (contraintes liées au Covid-19 oblige), pour assister à des concerts, à du théâtre, pour participer à des ateliers de marionnettes... Bref, vivre un festival de spectacle vivant hors les murs en Creuse.

Florence ,bénévole, et son fils, Annabelle la fondatrice du festival et Sébastien, guitariste du groupe Inakis Io (de gauche à droite). © Radio France - Simon Cardona

Un festival réparti sur deux lieux

L'entrée et la participation sont libres à tous les spectacles, qui vont être répartis sur deux lieux pour cette édition "zéro" de Pionnat dans la rue. "À l'origine je m'étais dit que ce serait chouette d'avoir quatre jours quatre lieux dans la commune, explique Annabelle Piery, qui a imaginé ce festival itinérant à deux pas de chez elle. Je me suis vite rendu compte que ce serait très fatigant de changer de lieux chaque jour. L'événement sera donc d'abord organisé les deux premiers jours dans le hameau de Ménardeix, puis les deux suivants dans le centre-ville de Pionnat.

Même si cette idée de festival de rue germait depuis plusieurs années dans la tête de cette comédienne, metteuse en scène et enseignante de théâtre, Annabelle Piery s'est décidée, d'un coup, en avril. Elle s'est précipitée à la mairie de Pionnat. "Le 12 avril exactement, je suis allée dire au maire Laurent Piolé : 'coucou, j'ai cette idée-là, est-ce que ça vous plait ?' Il m'a dit oui et je me suis lancée !"

Le festival aura lieu les deux premiers jours sur le hameau de Ménardeix. © Radio France - Simon Cardona

"Elle nous a amené un projet qui nous a emballés tout de suite", confirme l'édile, qui ne cache pas avoir été très surpris par l'enthousiasme de cette riveraine qui voulait créer en trois mois, une première édition d'un festival de quatre jours. Ça permet de relancer dès cette année des animations dans la rue. C'est un projet extraordinaire qu'on est heureux d'accueillir sur Pionnat." Lors du dernier conseil municipal, la mairie a décidé d'accorder une subvention exceptionnelle au festival, un chèque de 2.000 euros.

Laurent Piolé, le maire de Pionnat. © Radio France - Simon Cardona

Du local et du familial

Pour que cet événement marche, Annabelle Piery s'est vite entourée de bénévoles et de musiciens. "On avait très envie de jouer devant des gens, coûte que coûte, affirme Sébastien, guitariste du groupe creusois "Inakis Io" privé de public à cause de la crise sanitaire. Si on n'a pas de sous, ce n'est pas le plus important."

Un nouvel événement culturel "qui ne se passe pas à Guéret, à Aubusson" a séduit Florence, voisine d'Annabelle Piery et aujourd'hui bénévole. "Ça aurait été peut-être plus facile", mais cette fois-ci le festival a lieu dans une "commune qui n'est pas mise tous les jours en valeur, c'est important."

"Je trouvais ça dommage de ne pas le faire ici, confirme Annabelle Piery qui avait pensé un instant à organiser ce festival de spectacle vivant à Guéret. La fondatrice de "Pionnat dans la rue" recherche encore une bonne dizaine de bras volontaires pour assurer l'installation des équipements, faire tourner la buvette et accueillir les spectateurs. Une cagnotte a aussi été mise en ligne.