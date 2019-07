Piper Opération Cobra à Jullouville : ce qu'il faut savoir sur la circulation et le stationnement

Le Piper Opération Cobra commence ce mardi 31 juillet dans le pays granvillais, avec une cérémonie pour la Libération du Sud Manche et l'ouverture des camps de reconstitution. La foule est attendue ce week-end avec les parades aériennes, notamment devant Jullouville. Infos pratiques.

Le Piper Opération Cobra fête la Libération du Sud Manche à partir de ce mardi 31 juillet, dans le pays granvillais. Les festivités ont commencé avec une cérémonie dans la matinée et l'ouverture des camps de reconstitution de la Seconde Guerre mondiale à Jullouville, Granville et Bréville.

L'événement prendra une autre dimension ce week-end avec les parades aériennes. 150 avions convergeront sur la côte, en vue du grand meeting international de dimanche, où la foule pourra admirer des avions mythiques du conflit (Spitfire, Piper), des appareils de combat actuels, un Airbus A380 ou encore la Patrouille de France.

Des vols auront lieu dès samedi, avec des atterrissages de Pipers sur la plage de Jullouville. L'organisation attend plusieurs dizaines de milliers de personnes, ce qui suppose une certaine logistique pour la petit commune. Voici les informations pratiques à connaître :

Il n'y aura pas de restrictions particulières avant ce week end. "Les routes seront peut être un peu plus chargées", prévient le maire Alain Brière. En revanche, dès samedi, un axe sera sanctuarisé pour les secours entre le centre et la sortie Nord-Est de la ville, sur l'avenue du Docteur Lemonnier et l'avenue des pâquerettes.

Dimanche, les automobilistes pourront entrer dans Jullouville uniquement sur présentation d'un justificatif de domicile ou s'ils peuvent prouver qu'ils y travaillent. Le centre ville, autour du casino, sera lui entièrement piétonnisé. Circulation et stationnement interdits.

Le maire a donc un message pour ses habitants :

Il faut que Jullouville soit une ville écologique. J'invite les locaux à marcher et prendre leur vélo."

Pour ceux venus de l'extérieur, il y aura des navettes depuis Saint-Pair/Mer. Mais aussi des parkings à Bouillon, sur les hauteurs de Jullouville. "Des agriculteurs mettent à disposition 20 ha de champs, où il sera possible de se garer", précise l'édile. Il faudra ensuite parcourir environ 2 km à pied pour rejoint le front de mer.

Enfin, la plage sera interdite samedi entre Kairon et Jullouville pour permettre aux avions d'atterrir. Dimanche, le public sera autorisé sur une bande de 70 mètres, sur le haut de la plage, pour assister au meeting aérien.