Piper Opération Cobra : les Pipers sont à l'aérodrome de Granville

Bréville-sur-Mer, France

Le Piper Operation Cobra bat son plein, et c'est ce week-end qu'on attend le plus de monde dans le Granvillais. Samedi après-midi, les avions Piper, qui donnent leur nom à l'opération, vont venir voler du côté de Jullouville. En attendant, ils sont alignés sur l'aérodrome.

Parmi eux, il y a de Didier Garreau. Ancien pilote de ligne A380, il s'occupe aujourd'hui d'un de ces petits appareils mythiques de la Seconde Guerre mondiale. Le gabarit n'est pas le même : "on se fait plaisir." Le pilotage est plus sportif, d'ailleurs Didier Garreau explique que ces avions sont surnommés "grasshopper", sauterelle en anglais. "Les amortisseurs sont des élastiques. Et si on ne le pose pas bien, ça fait boum boum boum", ajoute-t-il en mimant des rebonds.

Passion de l'aviation

Venus de toute la France pour l'occasion, les amateurs de Piper sont de véritables passionnés, explique le président de l'aéro-club de Granville Alain Lenesley. "En général ce sont tous des propriétaires, ils ont acheté leur avion, ils l'entretiennent, ils le pilotent. Et il y a des réunions en France et en Europe assez régulièrement."