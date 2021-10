Piscine : bientôt un bassin nordique au Mans ?

Voilà qui devrait plaire aux nageurs amateurs comme athlètes professionnels. En visite à Dijon mercredi, le maire du Mans a découvert le bassin nordique de la piscine du Carrousel. Un bassin extérieur chauffé toute l'année à 27 degrés en moyenne. "Un exemple que nous suivrons bientôt pour Le Mans Métropole" écrit Stéphane Le Foll sur le réseau social Twitter :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une possibilité qui semble réjouir Sophie, qui répond au message de l'édile : "un bassin nordique au Mans : Alleluia !".

Nager en extérieur toute l'année

A Dijon, le chantier de rénovation de la piscine du Carrousel a coûté 20 millions d'euros. L'installation d'un bassin extérieur chauffé ravi certains nageurs comme Myriem, raconte France Bleu Bourgogne : "C'est le rêve, explique la jeune femme, c’est bien plus agréable qu'à l’intérieur. On a la chance d’être à l’extérieur sans avoir les inconvénients du froid. Niveau bruit, niveau résonance, c'est bien mieux. Ça fait du bien de décompresser entre deux tranches de télétravail, de quitter les écrans pour être en plein air." D'autres critiquent une "hérésie écologique".

Le développement des bassins nordiques accéléré par l'épidémie de Covid ?

Le site internet Place du Pro, consacré à l'actualité "de la ville, du sport et du paysage" constate que les bassins nordiques sont "un atout" pour les villes dont les piscines arrivent à saturation, qui accueillent de nombreux clubs et scolaires. Ainsi, "certaines collectivités possédant un grand bassin extérieur, utilisé uniquement en période estivale, ont fait le choix de le transformer en bassin nordique afin de faire évoluer leur offre et ainsi accueillir davantage de nageurs toute l’année." Une couverture thermique est indispensable pour minimiser les déperditions thermiques, principalement la nuit, lorsque le bassin n'est pas utilisé remarque encore le site internet, qui conclut que ce genre d'équipement à toutes les chances de se développer à la faveur du Covid car il permet de laisser ouvert les établissements aquatiques même en cas de rebond de l'épidémie.