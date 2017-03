Piscine de Lunéville incendiée : la réouverture est espérée avant les vacances d'été

Plus d'un mois après l'incendie volontaire qui a touché le centre aquatique Aqualun' de Lunéville, aucune date de réouverture n'est encore fixée. Les travaux se poursuivent et l'équipe dirigeante espère accueillir de nouveau sa clientèle avant les grandes vacances.

Cinq semaines après le sinistre d'origine volontaire, l'odeur âcre de la suie irrite encore les narines. Chaque centimètre carré du centre Aqualun' - ouvert en février 2014 et qui compte deux bassins de 25 et 50 mètres, un espace fitness et un espace balnéo - doit être décontaminé.

La filtration à refaire intégralement

"La suie s'est posée sur l'ensemble des surfaces mais elle est partie également dans tout le traitement d'air et d'eau", explique Nicolas Tournebize, le directeur de l'aquapôle. "On doit refaire tous les filtres, purger nos bassins. Il y a beaucoup de travail pour remettre en état la piscine de 25 mètres, la pataugeoire et le toboggan aquatique. Même la balnéo qui était éloignée du sinistre a eu des dommages, le bassin est plein de suie. On veut un travail impeccable pour notre clientèle".

Le feu a été déclenché dans des poubelles containers à l'extérieur des locaux © Radio France - Isabelle Baudriller

L'an dernier, le centre aquatique a enregistré 220.000 entrées. Il compte un millier d'abonnés. L'équipe d'Aqualun' a été submergée de messages de réconfort sur les réseaux sociaux. Nathalie Lagarde, responsable accueil et vente, prend soin de répondre à tous. "Des clients nous proposent même de nous aider pour déblayer ou pour du travail administratif. Ca donne de l'énergie !"

Nathalie Lagarde et Nicolas Tournebize, devant le bassin extérieur de 50 mètres © Radio France - Isabelle Baudriller

D'autres clients viennent prendre régulièrement des nouvelles de l'avancement du chantier. Comme Pierre, retraité et adepte des espaces fitness et balnéo : "c'est quand même un coup dur pour Aqualun' et j'avoue que depuis un mois, ça me manque beaucoup". Le personnel, lui-aussi, est impatient. Seize salariés sur dix-neuf se trouvent au chômage technique. Une date de réouverture ? Impossible à établir pour l'heure. Nicolas Tournebize espère pouvoir de nouveau ouvrir les portes d'Aqualun' au public avant les vacances estivales. Promis, la fête sera belle !