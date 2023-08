Piscine gratuite, un succès à Saint-Péray

Ces derniers jours, la gratuité a fait exploser le nombre d'entrées de la piscine de Saint-Péray. "En temps normal en été, on fait 275 entrées par jour. Depuis que c'est gratuit, on a fait plus de 450 passages en moyenne. Il y a eu jusqu'à plus d'une heure d'attente pour pouvoir rentrer ici tellement il y avait de monde" dépeint Isabelle, responsable de l'accueil.

L'afflux est tel qu'il n'y a plus de bonnets de bain à la vente depuis lundi. Christiane a le sien, il est rose fluo et elle barbote dans la pataugeoire : "La gratuité, c'est merveilleux. Je suis une fan de soleil et de baignade, donc je suis ravie !"

Christiane est ravie de pouvoir se baigner gratuitement. © Radio France - Adrien Michaud

Un îlot de fraîcheur

Pour fuir les chaleurs caniculaires, la piscine Saint-Péray est idéale avec ses deux grands bassins, une pataugeoire pour enfants et de nombreuses zones d'ombrage, "Je vis dans un appartement exposé plein sud où il fait super chaud. La piscine gratuite, actuellement, je ne peux pas rêver mieux", raconte Manon.

"On est venu parce que déjà il fait très chaud dehors, mais notre maison est une fournaise. On a du mal à la rafraîchir le soir. Alors, je me suis dit que j'allais faire un petit saut dans l'eau pour me rafraîchir. En plus, c'est gratuit", sourit Céline.

Les familles profitent de la gratuité pour venir. © Radio France - Adrien Michaud

Corentin, lui a troqué son kimono pour un slip de bain. Il accompagne une dizaine d'enfants de son club de judo. Avec la canicule, il fait plus de 35°C dans le dojo. "L'après-midi, c'est piscine obligatoire, comme ça ils s'éclatent dans l'eau et du coup, ils ne subissent pas trop le chaud. C'est le mélange parfait", jubile le judoka.

"L'après-midi à la piscine ça nous fait du bien, car on peut tout simplement se refroidir. Puis au moins, ça nous permet aussi de sortir du dojo et de faire une autre activité", rigole Gabin.

En tout cas, l'initiative est un succès et elle plaît à Corentin : "C'est vrai que c'est une super d'avoir proposé cette gratuité. C'est vraiment une bonne chose pour tout le monde."

Pour se rafraîchir les enfants font des concours de plongeons. © Radio France - Adrien Michaud

Et a lors que l'Ardèche est encore en vigilance rouge canicule, la piscine de Saint-Péray reste gratuite jusqu'à au moins ce jeudi 24 août. Les élus de la communauté de communes de Rhône Crussol devraient se réunir bientôt pour savoir si la mesure est prolongée.