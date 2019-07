Piscine : les dispositifs de sécurité pour éviter les noyades

L'an dernier, selon Santé Publique France, plus de 200 personnes se sont noyées dans des piscines privées. Dans une vingtaine de cas, des enfants de moins de six ans. Depuis 2004, les équipements de sécurité sont obligatoires autour de vos bassins. On fait le point.

De plus en plus de particuliers optent pour des volets roulants ou des bâches pour sécuriser les piscines

C'est toujours un plaisir, voir un luxe de profiter de sa piscine l'été. Mais ça peut vite devenir un cauchemar. Le quart Sud-Ouest de la France est la troisième région qui compte le plus de piscines privées (21% du parc), et chaque été à son lot de drame et de noyades dans les jardins des particuliers. La plupart à cause de propriétaires ou de parents manquant de vigilance.

Pour l'été 2018, selon Santé Publique France, plus de 200 personnes se sont noyées dans des piscines privées. Une vingtaine de noyades concernaient des enfants de moins de six ans. Les professionnels font désormais de la prévention lors de l'installation de piscine dans les jardins.

Depuis 2004, une loi oblige l'installation chez les propriétaires de piscines enterrée ou semi-enterrées d'au moins un de ces quatre équipements suivant :

Une barrière de protection

Un système d'alarme sonore

Une couverture de sécurité (bâche ou volet roulant)

Un abri type véranda

Les alarmes à éviter selon les professionnels

Mais les professionnels du secteur déconseillent de plus en plus les alarmes, certains refusent même leur installation comme Alain Morio, pisciniste près de Rennes. Selon lui ce dispositif est totalement inutile : "Certes c'est beaucoup moins cher (aux alentours de 300 euros) mais cela marche avec des piles et on ne sait pas quand elles sont usées" explique le professionnel. En plus elles sont source de nuisances : "Au moindre coup de vent, à la moindre petite vague elle se déclenche, et ça n'empêche pas un enfant de tomber dans l'eau."

Pour Alain Morio, le plus efficace et le plus économique reste la bâche à barre, entre 1 500 et 2 000 euros pour une piscine standard. C'est aussi le système le répandu car facile à manipuler. De plus, la bâche protège l'eau et peut supporter plus de 100 kg.

"Les gens sont de plus en plus sensibilisés et s'équipent de mieux en mieux" estime le pisciniste. Et il vaut mieux, car en cas de non-respect de l'obligation d'équiper votre piscine d'un dispositif de sécurité, il vous en coûtera jusqu'à 45 000 euros.

Certains n'hésitent pas à mettre le prix, pour passer un été, en toute sécurité.