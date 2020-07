Piscine, soirée karaoké, l'EHPAD la maison du moulin à Maubeuge en mode camping tout l'été

Après avoir interprété la danse du Moulin, comme tous les après-midi de l'été, les résidents avec leur collier de fleurs autour du cou entament un blind test géant avec l'animateur, Mike Brandt, Michel Delpêche, Christophe, les titres défilent, et Michel les chantent à tue tête.

L'équipe gagnante obtient des points doubles pour les moulinpiades, où ils vont aussi s'affronter tout l'été dans des épreuves de volley, de pétanque ou de tir au but adapté à leur âge et leur handicap dans le jardin.

Un jardin transformé en plage avec des fausses cabines de plage, un immense bac à sable, une petite piscine, où Renée espère bien pouvoir faire trempette comme l'année dernière. A 94 ans, se promener dans l'eau, lui rappelle des souvenirs de jeunesse.

Sa copine Chantal, apprécie aussi l'opération, car elle permet aux résidents des 3 étages de se retrouver tous ensemble, notamment au bar à coktail de Moulin Plage, et oui indispensable pour se sentir au camping. Des cocktails sans alcool, et sans drague aussi s'amuse Chantal, "on a passé l'âge".

Le bar à cocktail de Moulin Plage © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Cette opération qui offre un petit air de vacances aux résidents était d'autant plus importante cette année après la crise du Covid où ils se sont retrouvés isolés, sans ou presque d'animation explique Aurélie Huclin assistante de direction

Ça redonne du baume au coeur à tout le monde, ça redonne le sourire, ça fait du bien à tout le monde

Moulin Plage c'est jusqu'au 2 septembre avec en journée de clôture, un balade des géants de la ville dans le jardin de l'Ehpad, avec une fanfare et au menu un moule frites pour finir en beauté ces vacances.