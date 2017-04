Piscines de l'agglomération tourangelle : le grand chantier

Ce n'est pas le retour du beau temps qui provoque ces réunions au bord des bassins mais bien le plan ambitieux lancé en 2000 pour entièrement rénover les piscines des années 1970 et construire de nouveaux équipements.

2 gros chantiers sont dans les cartons : la rénovation totale de la piscine d'été de Luynes et à plus long terme, la construction d'une nouvelle piscine à Fondettes. Aujourd'hui, en l'état des installations, les besoins ne sont pas satisfaits pour les scolaires, les clubs et les baigneurs tourangeaux surtout si les plus vieilles piscines tels que celles de Saint-Cyr-sur-Loire, des Tourettes à Tours où à Saint-Pierre-des-Corps viennent à lâcher !

Tous les scolaires doivent savoir nager

Lorsque l'agglomération de Tours lance ce programme de rénovation en 2000, l'objectif est clairement affiché : faire que tous les enfants scolarisés puissent apprendre à nager. Les élus ont donc d'abord fait un état des lieux des installations existantes construites lors du fameux plan des 1000 piscines en 1971. Ils ont été confrontés à des équipements dépassés et qui ne correspondaient plus aux besoins des différents utilisateurs, les scolaires, les clubs et les baigneurs tourangeaux.

Rénovation et construction de piscines : à chaque fois plusieurs millions d'euros

Les élus décident donc de lancer un chantier sur plusieurs années, dés le début c'est Marie-France Beaufils, la Maire de Saint Pierre des Corps qui est en charge de ces équipements. Les chantiers de rénovation comme celui de Joué, de Chambray, de la piscine Bozon ou du Mortier à Tours ont été réalisés pour un coût moyen de réhabilitation entre 4 à 7 millions d'euros. Des piscines ont, dans le même temps, été construites comme à La Riche pour des coûts estimés entre 7 à 10 millions.

Un programme de remise en état et de création étalé dans le temps depuis 15 ans pour permettre à la fois aux communes et à l'agglomération qui sont partenaires à 50/50 de planifer des dépenses lourdes.

restent 3 piscines en fin de vie : celle de Saint-Cyr-sur-Loire, des Tourettes à Tours et Saint-Pierre-des-Corps, toutes les trois construites au moment du fameux Plan 1000 piscines de 1971. Elles doivent régulièrement être restaurées notamment les joints des carrelages qui ont très mal résistés à l'usure du temps et de l'eau. "Si les machines viennent à lâcher" dit Marie-France Beaufils la Sénatrice Maire de Saint-Pierre-des-Corps, "c'est la fermeture définitive ! car non seulement notre machinerie est en fin de vie, mais il n'existe plus de pièces de rechange, nous avons dû négocier avec la ville de Monts lors de la fermeture de la piscine du CEA du Ripault pour récupérer des pièces techniques pour pouvoir nous prémunir en cas de panne !". Par ailleurs, à Saint Pierre-des-Corps, comme sur les deux autres vieilles piscines de l'agglo, les bâtiments sont souvent obsolètes, trop petits pour accueillir les nouvelles machines et les pompes par exemple et il faut donc aussi prévoir de reconstruire tout une partie de l'équipement.

Luynes et Fondettes en chantier

Le prochain chantier dés cet été sera donc celui de la rénovation totale de la piscine de Luynes qui est en fait seulement aujourd'hui un bassin d'été et qui deviendra une piscine de type nordique pour l'ouvrir toute l'année. Puis viendra d'ici quelques temps la construction de celle de Fondettes qui desservira également les communes voisines au nord de l'agglo. Car ce plan "Piscines" de l'agglomération tourangelle concerne également les communes environnantes notamment pour celles qui se trouvent en périphérie de l'agglo comme Fondettes au nord ou encore Saint-Pierre-des-Corps qui draine des baigneurs depuis Montlouis-sur-Loire et les environs.