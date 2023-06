Piscines fermées, en travaux : où se baigner cet été dans la Loire ?

Les températures remontent et les lieux de baignade de la Loire retrouvent leur public estival. La baignade naturelle de Lorette a rouvert samedi 3 juin pour l'été. Mais ce lieu risque d'être très prisé des Ligériens, car les principaux bassins des environs sont fermés. On fait le point sur les lieux de baignade à votre disposition.

À Saint-Étienne, des piscines fermées

La situation est variable dans les équipements stéphanois. La piscine Raymond-Sommet ne rouvrira pas avant le 24 juin, après plusieurs semaines de travaux. À ce moment-là, fin juin, c'est la piscine Grouchy qui fermera ses portes pour quatorze mois de rénovation.

La piscine Pierre-Poty de la Cotonne n'accueille plus le public le dimanche, depuis le mois de février.

Depuis plusieurs semaines, les piscines municipales sont aussi touchées par des mouvements de grève de leurs agents pour dénoncer ces fermetures simultanées, de plus ou moins longue durée, pour faire des travaux ou des économies.

Dans la Vallée du Gier, ruée sur Saint-Chamond et Lorette ?

Fermer une piscine pendant l'été peut surprendre les baigneurs, comme c'est le cas depuis le 1er juin au centre nautique André-Chazalon, de Genilac. La structure entame au moins quatre mois de travaux pour une montée en gamme de son offre.

La piscine accueille principalement des scolaires, le choix de la période estivale n'est donc pas anodin pour ces travaux : "Nous avons généralement une baisse de fréquentation l'été, note Grégory Guinament, le directeur du centre. Cela nous permet aussi de faire des économies en ne recrutant pas de saisonniers."

À terme, le centre de Genilac proposera un pentaglisse tout neuf et des aires de jeu aquatique en extérieur, ainsi qu'un espace restauration.

Les habitants de la vallée du Gier pourraient donc aller chez les voisins pour piquer une tête. La baignade naturelle de Lorette, par exemple. Ce qui n'arrange pas le maire de la commune, Gérard Tardy : "Cela pose problème chez nous à Lorette car nous sommes victimes de notre succès, je ne comprends pas qu'on ferme une piscine en plein risque de canicule comme c'est le cas à Genilac. C'est aberrant pour moi !".

La capacité d'accueil n'a pas été revue : toujours 900 personnes maximum, comme l'imposent les autorités sanitaires. Ça risque de se bousculer, d'autant que déjà 3 000 réservations ont été faites pour des centres scolaires tout au long de l'été.

À noter que la baignade naturelle de Lorette est fermée tous les lundis désormais, et non plus les mardis. Le compteur d'entrées sur le site est visible en temps réel sur internet.

À Saint-Chamond, le centre nautique Roger-Couderc a reçu un coup de neuf à la fin de l'année dernière. Le lieu se prépare à accueillir plus de monde. "Nous avons les capacités pour absorber ce flux plus important, assure Axel Dugua, l'adjoint aux sports. Nous avons des dispositifs pour fluidifier l'entrée avec des vigiles et nous accueillons généralement 350 à 400 personnes quand le centre a une capacité de 650 personnes."

Preuve de bonne volonté, tous les habitants du pays du Gier pourront bénéficier cet été du tarif "habitants" proposé aux Couramiauds, à cause de la fermeture de la piscine de Genilac.

Loire Forez Agglomération : un seul lieu de baignade

Depuis la fermeture jusqu'en 2025 de la piscine de Petit-Bois à Saint-Just-Saint-Rambert, il ne reste aux habitants que la piscine Aqualude de Montbrison.

Roannais Agglo attend son grand complexe nautique

Les premières esquisses du projet "CanOpée" de Riorges ont été dévoilées jeudi 1er juin. Mais il ne verra le jour qu'en 2027. En attendant, les habitants du nord du département profitent du Nauticum de Roanne, seul équipement depuis la fermeture définitive et la destruction du bassin d'été du Coteau.