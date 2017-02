Place net - Hommages à Xavier Beulin, retour sur les mondiaux de ski et Kilian Jornet joue les équilibristes

Du lundi au vendredi à 8h15 sur France Bleu Pays de Savoie, découvrez dans "Place Net" toute notre actu vue du web. À la une ce lundi 20 février 2017 : les hommages à Xavier Beulin, retour sur les mondiaux de ski et une vidéo de Kilian Jornet en train de courir sur une arête.

Les hommages à Xavier Beulin

Après l'annonce du décès du président de la FNSEA, le principal syndicat agricole, Xavier Beulin, les hommages sont nombreux sur les réseaux sociaux. Agriculteur puis industriel de l'agroalimentaire, Xavier Beulin a succombé à une crise cardiaque à l'âge de 58 ans. Nos élus, notamment, en Pays de Savoie, saluent l'homme qu'ils ont connu à la tête de l'organisation. Hommage de Michel Dantin, le maire de Chambéry et qui l'a côtoyé au sein de la FNSEA. "C'était le premier de nos paysans", souligne aussi ce matin le député Dominique Dord ; "Le monde agricole perd un de ses plus grands défenseurs" estime l'ancien président de l'assemblée nationale, Bernard Accoyer.

Je tiens à rendre hommage à Xavier Beulin, qui portait une vision pour #agriculture. Mes pensées à sa famille, ses proches et la @FNSEA pic.twitter.com/YSQtzzccBu — Michel DANTIN (@MichelDANTIN) February 19, 2017

Xavier Beulin est mort. C'était le premier de nos paysans. Défenseur acharné de l'agriculture française. Respect à sa mémoire — Dominique Dord (@DominiqueDord) February 19, 2017

Stupeur et tristesse d'apprendre le décès de Xavier #Beulin, président de la #FNSEA. Le monde agricole perd un de ses plus grands défenseurs — Bernard Accoyer (@BernardAccoyer) February 19, 2017

Retour de Suisse

C'est la fin des Mondiaux de Ski en Suisse à Saint-Moritz, compétition que vous pouvez revivre en images sur Instagram et Twitter.

Allez, c'est terminé ! Danke #stmoritz2017 ! Là, faut partir ! On démonte !!!! A post shared by Richard (@richardvivion) on Feb 19, 2017 at 12:15pm PST

La Fédération française de ski a tenu à féliciter les biathlètes sur Twitter : "Merci à l'équipe de France de biathlon !". Mais rien pour les skieurs en alpin... il y a peut-être une bonne raison d'ailleurs, les objectifs sont loin d'être réalisés.

Les grosses satisfactions - quand même - viennent surtout des filles avec l'or de Tessa Worley et celui de la Team Event dont faisait partie Adeline Baud-Mugnier. Cette dernière va fêter cette médaille ce lundi soir aux Gêts, dans sa station. Le rendez-vous est donné via Facebook à tout son fan club !

Il a sans doute regardé ces mondiaux avec beaucoup d'amertume... Valentin Giraud-Moine, gravement blessé aux deux jambes, est en rééducation à Hauteville dans l'Ain. Le skieur de Val Thorens Adrien Théaux est allé lui rendre visite pour "lui changer les idées".

Un passage au centre de rééducation d'Hauteville pour changer les idées à notre @val_giraudmoine national!

Courage mon gars!!! 👍🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻🤘🏻 pic.twitter.com/Q6liLuCiUv — Adrien Théaux (@AdriTheaux) February 18, 2017

Kilian Jornet en petite foulée... sur une arête !

Une nouvelle vidéo signée Kilian Jornet, le célèbre trailer espagnol, champion de ski-alpinisme qui habitait jusqu'il y a peu dans nos Pays de Savoie. Sur cette vidéo, le triple vainqueur de l'ultra-trail du Mont-Blanc marche (ou plutôt court !) sur une crête en Norvège. "Ridges is what I like the most !" écrit-il, en français "Les crêtes c'est ce que je préfère".