PLACE NET - La dédicace de Yann Barthès sur TMC, "Chambéry forever !"

Du lundi au vendredi à 8h15 sur France Bleu Pays de Savoie, découvrez dans "Place Net" toute notre actu vue du web. À la une ce jeudi 26 janvier 2017 : les quelques tweets d'élus locaux après le débat de la primaire, le carton du Rancho Web Show et le petit mot de Yann Bathès pour Chambéry ♥

Les tweets des élus des Pays de Savoie après le débat de la primaire de la gauche

Retour sur le débat des finalistes de la primaire socialiste, Benoît Hamon et Manuel Valls, mercredi soir. Il n'y eu que peu de réactions des élus locaux pendant et après le débat sur Twitter. 80 000 tweets ont quand même été envoyés pendant le débat avec le hastag #LaPrimaireLeDébat. Et pas une réaction des élus locaux sauf celle Jean-Baptiste Baud, candidat PS aux législatives sur Thonon-les-Bains. Il s'emporte contre Franz-Olivier Giesbert, journaliste, qui a qualifié Benoît Hamon de "Père Noël" à l'issue du débat. "Le Père Noël passera vraiment quand on n'entendra plus vos énormités sur les plateaux télé" publie Jean-Baptiste Baud.

Il n'est pas le seul à étriller Franz-Olivier Giesbert, avec un autre hastag #PrimairesGauche. Christian Dupessey a posté ce message : "un très bon débat, la gauche existe, les électeurs doivent se mobiliser pour lance la dynamique. Moi c'est Valls" conclut Christian Dupessey, le maire PS d'Anemasse.

Le Rancho Web Show

Rancho est devenu un personnage des réseaux sociaux. Il a des moustaches à la Salvador Dali, des éperons en argent sur ses grolles de montagne et un bonnet péruvien gris. Rancho relève le défi du slalom géant sur la piste de Bellevarde lors de la coupe du monde à Val d’Isère au Critérium de la première Neige. C'est une immersion au sein de l'Équipe de France de Ski Alpin.

Fred Perrin, un des entraîneurs de l'Équipe de France va mettre Rancho au parfum. Parce qu'il vient d'être intégré à l'Équipe de France aux côtés des Pinturault, Fanara, Lizeroux, etc, et il va devoir descendre Bellevarde à Val d'Isère. Question finesse, ce neuvième épisode du Rancho Show n'en manque pas. Rancho croise Luc Alphand avec sa carabine et une tête de sanglier sous le bras et il va boire plus que raison avant le jour fatal de l'épreuve. Le jour de la course il ne s'en sort pas mal...

Rancho est suivi par plus de 30 000 personnes sur la page Facebook. Tout cela est soutenu par les grandes marques du cirque blanc : Rossignol et plein d'autres marques, c'est l'univers de la glisse, on y parle aussi de ski, alpinisme, biathlon, bref, de la vie là-haut, là où l'air est vif et les carres affûtées.

Yann Barthès, "Chambéry forever"

C'est un joli clin d'œil pour terminer : la spéciale dédicace de Yann Barthès, notre Chambérien ex-Canal Plus, qui officie maintenant sur TMC avec Quotidien. Quand un Chambérien parle à un autre ex-Chambérien, Philippe Gardent, l'ancien entraîneur du Chambéry Savoie Handball, aujourd'hui consultant handball pour TF1 et TMC. "J'ai envie de dire Chambéry forever à Philippe" a lancé Yann Barthès juste avant la rencontre France-Suède et bien sûr repéré sur le compte Twitter du CSH. D'ailleurs le CSH l'en remercie avec un maillot noir du club spécial Yann Barthès !

"J'ai envie de dire Chambéry forever à Philippe" — Yann Barthès

🎉 Team @Qofficiel, regardez bien dans votre boite aux lettres demain matin, on vous a réservé une petite surprise ! 🎁 #ChambéryForever pic.twitter.com/oGL7DhWH01 — Chambéry Savoie Hand (@ChamberySH_Hand) January 25, 2017