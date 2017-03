PLACE NET - La journée internationale de la femme et un projet d'épicerie 100 % végétale à Chambéry

Du lundi au vendredi à 8h15 sur France Bleu Pays de Savoie, découvrez dans "Place Net" toute notre actu vue du web. À la Une, ce 8 mars, la communication sur le ski hors-piste du gouvernement, la journée internationale de la femme et un projet d'épicerie 100 % végétale à Chambéry

Avec cette communication du compte twitter du gouvernement à la suite des événements survenus à Tignes ce mardi où quelques skieurs ont été bousculés par le souffre d'une avalanche sur une piste bleue. Le compte twitter publie à 11h25 une infographie sur un rappel sur les idées fausses et bons réflexes à adopter :

#Avalanches à #Tignes

En une infographie, un rappel sur les idées fausses et bons réflexes à adopter >> https://t.co/MN2JqrJFxO pic.twitter.com/ZEnxj7C03r — Gouvernement (@gouvernementFR) March 7, 2017

Ce mercredi est la journée internationale des Droits de la femme , France Montagne communique sur les stations qui , nous dit-on, régalent les skieuses à l'occasion de ce 8 mars : forfaits gratuits, réductions sur les locations de ski et nombreuses attentions. Mais au final, seules trois stations , les Orres, les Aillons-Margériaz et Pra-Loup s'intéressent à cette journée du 8 mars.

On termine avec un projet de magasin 100 % végétal à Chambéry,celui de Marion et Romain. Ils sont tous deux adeptes de la cuisine végétale ont décidé créer Végétall : l'épicerie 100% végétale. Le duo a lancé un appel à collecte sur Kiss Kiss Bank Bank. Il reste une petite dizaine de jours pour participer et réunir un peu plus de 17 000 euros et il faut quand même collecter encore 10 000 euros . Tout est expliqué sur leur page Facebook.