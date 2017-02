PLACE NET - Réactions après la réunion sur la qualité de l'air, l'arrivée d'Alan Roura et les brèves de télésiège

Du lundi au vendredi à 8h15 sur France Bleu Pays de Savoie, découvrez dans "Place Net" toute notre actu vue du web. À la une ce mardi, les réactions après la réunion sur la qualité de l'air en Haute-Savoie, l'arrivée du suisse Alan Roura dans le Vendée Globe et les brèves de télésiège.

Les réactions aux propositions du Département sur la qualité de l'air

Ce lundi, les élus de Haute-Savoie ont présenté de nouvelles mesures pour lutter contre la pollution. La collectivité prévoit 18 millions d'euros supplémentaires pour doubler le Fonds Air Bois, soutenir la rénovation énergétique, accélérer la création de pistes cyclables ou encore abonder le Fonds Air Industrie. Pour l'association Les Sentinelles de la Vallée de l'Arve , le compte n'y est pas.

Capture d'écran de la page Facebook Les Sentinelles de la Vallée de l'Arve - -

Alan Roura boucle son Vendée Globe

Le skipper suisse termine 12 ème de la prestigieuse course en solitaire à la voile autour du monde. Un véritable exploit pour le benjamin des 29 rescapés. Il reste encore six concurrents. Le dernier devrait arriver d'ici un mois. Alan Roura a bouclé son tour du monde en solitaire et sans assistance en 105 jours. Il s'exprlme sur cette aventure sur le site internet du Vendée Globe mais ausi sur son propre blog

Alan Roura sur le Vendée Globe 2017 © Maxppp - -

Connaissez-vous les brèves de télésiège ?

Une page Facebook "Entendu sur un Télésiège" s'est fait une spécialité de collecter les meilleures perles de nos amis les vacanciers

Capture d'écran de la page Facebook 'Entendu sur un Télésiège" - -

capture d'écran de la page Facebook "Entendu sur un Télésiège" - -

Catpure d'écran de la page Facebook "Entendu sur un Télésiège" - -