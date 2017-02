Place net - Un contrebandier savoyard sur grand écran et Yann Barthès qui enfile le maillot du CSH

Du lundi au vendredi à 8h15 sur France Bleu Pays de Savoie, découvrez dans "Place Net" toute notre actu vue du web. À la une ce lundi 13 février 2017 : l'histoire de Louis Mandrin, contrebandier savoyard diffusé sur grand écran, et Yann Barthès qui porte fièrement les couleurs du CSH.

Un documentaire sur Louis Mandrin diffusé à Aix-les-Bains et Bourg-St-Maurice

L'un des plus célèbres contrebandier de France, Louis Mandrin, est né à St-Etienne-de-St-Geoirs près de Grenoble en 1725. Louis Mandrin, était une quasi-légende de son vivant, au milieu du 18ème siècle. Il luttait contre l'Etat, les collecteurs d'impôts pour ensuite redistribuer l'argent aux plus pauvres. Les armées du Roi ont finalement eu raison de lui. Louis Mandrin est arrêté en Savoie, après quelques années de contrebande, au Pont de Beauvoisin, à la frontière avec l'Isère. Il est condamné à mort en 1755. Un documentaire retrace son histoire, il est diffusé lundi soir à Bourg-St-Maurice au cinéma Le Coeur d'Or et mardi soir à Aix-les-bains, au Victoria à 20 heures.

Yann Barthès porte le maillot du CSH !

Yann Barthès, qui anime l'émission Quotidien, avait évoqué sa ville natale Chambéry il y a quelques jours en s'adressant à Philippe Gardent avant un match du mondial de handball. Le CSH l'avait remercié en envoyant un maillot noir du club... maillot que l'animateur et journaliste a enfilé la semaine dernière ! L'émission Quotidien a posté une photo sur Instagram.