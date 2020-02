Placebo et Jean-Louis Aubert têtes d'affiche de l'American Tours Festival en 2020

Indre-et-Loire - France

Après ZZ Top, les Insus, Lenny Kravitz ou Scorpions, par exemple, ces dernières années, l'Américan Tours Festival peut encore compter sur deux grands noms du rock pour être ses têtes d'affiches en 2020 : Jean-Louis Aubert le vendredi 3 juillet, et le groupe anglais Placebo le samedi 4. Parmi les autres groupes et musiciens dont la présence est déjà confirmée, on peut aussi citer Nada Surf, Popa Chubby, Manu Lanvin, Laura Cox et beaucoup d'autres.

Le groupe Placebo a vendu plus de 12 millions d'albums depuis la fin des années 90. Leur dernière tournée française remonte à 2017, et leur concert à Tours, le 4 juillet, sera leur premier en France depuis 2017. Pour sa part, Jean-Louis Aubert connait déjà ce festival puisqu'il y a triomphé il y a 3 ans, avec les Insus.

L'Américan Tours Festival a attiré 65 000 visiteurs en trois jours, en 2019. Des spectateurs majoritairement originaires d'autres régions que la région Centre-Val de Loire. Pour leur permettre de mieux découvrir l'Indre-et-Loire, l'organisation propose notamment sur son site internet des idées de "Run" libres en moto. Elle organisera aussi, comme les années précédentes, une parade à travers Tours : Ce défilé avait réuni 600 à 800 véhicules l'été dernier.