Placide craint que "le parisianisme" l'emporte dans le dossier de la Maison européenne du dessin de presse

Avant l'ouverture ce samedi du 40e Salon international de la caricature, du dessin de presse et d'humour à Saint Just le Martel, le dessinateur Placide parle de son attachement à l'évènement et de ses craintes de voir "le parisianisme" l'emporter face au dossier haut-viennois.

Saint-Just-le-Martel organise son 40e Salon International de la caricature, du dessin de presse et d'humour à partir de samedi et jusqu'au dimanche 03 octobre. Un événement qui au fil des ans à fait de cette petite commune du Limousin la capitale mondiale du genre. Malgré cela, son dossier commun avec Limoges ne semble plus tenir la corde pour accueillir le projet de Maison européenne du dessin de presse selon le dessinateur Placide. Auteur de l'affiche de cette 40e édition et soutien indéfectible du projet haut-viennois, le dessinateur agenais ne cache pas ses craintes de voir le ministère favoriser Paris. Entretien.

Pouvez-vous nous expliquer l'affiche de la 40e édition que vous avez dessiné ?

C'est le retour des dessinateurs après les perturbations liées au covid. Nous avons une profession assez précaire et en plus, le covid nous est tombé dessus. Nous sommes un peu des naufragés dans la tempête et pour ce 40e anniversaire, il semblerait que nous sortons un peu du marasme. Et à l'horizon, nous voyons le village de Saint-Just-le-Martel qui accueille les dessinateurs. L'idée principale, ce sont Les Naufragés de la Méduse avec des références, notamment à Hergé, pour amuser le lecteur. Et il y a la vache Justine, la mascotte du salon, qui attend les dessinateurs les bras levés.

Je sais bien qu'il y a des pressions parisiennes et que c'est très politique

Avez-vous toujours autant de plaisir à revenir sur le salon ?

Oui ! C'est un moment qu'on attend tous les ans. Il y aura peut-être une présence moindre des dessinateurs étrangers à cause du covid, mais chaque année, ce sont environ 250 dessinateurs qui viennent. J'en profite pour les voir et je vais essayer de venir sur les deux week-end. C'est l'occasion de se rencontrer tous ensemble.

Avec Limoges, Saint-Just-le-Martel est en course pour accueillir la Maison européenne du dessin de presse. Mais le gouvernement ne semble pas pressé pour choisir le lieu. Et certains semblent pencher aujourd'hui pour Paris, comme on a pu le lire dans le Journal du Dimanche. Que pensez-vous de tout cela ?

J'ai l'impression que cette affaire ne prend pas une bonne tournure. J'y ai cru beaucoup à un moment donné. Et maintenant, je vois des retournements de veste. Des gens qui étaient des militants de Saint-Just et qui se sont faits un peu retourner. Je sais bien qu'il y a des pressions parisiennes et que c'est très politique. Historiquement, je pense que Saint-Just-le-Martel est la mieux placée. C'est l'équipe de Gérard Vandenbroucke qui depuis 40 ans a créé ce salon. Tous les plus grands dessinateurs du monde entier y sont passés. Pas seulement les dessinateurs des grands journaux parisiens.

Apparemment en haut lieu, il a été décidé que ça ne devait pas se faire en province

Paris a forcément des atouts en terme d'exposition. Mais en quoi Saint-Just-le-Martel et Limoges ont tous les avantages possibles pour être sélectionnées ?

C'est compliqué de trouver un endroit à Paris. Ce serait un petit centre à Paris par rapport à ce qu'il serait possible de faire à Limoges. Pour l'hébergement des dessinateurs, pour faire une école. Et je pense qu'en terme de sécurité, Paris est aussi problématique tant le dessin de presse est devenu quelque chose d'assez explosif. Moi, je continue à militer à fond pour Saint-Just ! Il faut que les gens se mobilisent. Il faut vraiment en engouement de la région. C'est déjà le cas mais il doit redoubler de vigueur. C'est naturel que ce centre s'installe à Saint-Just-le-Martel. Si cette maison, c'est uniquement faire un pseudo petit musée des dessinateurs célèbres de la dernière décennie, c'est assez pauvre. Il y a beaucoup plus de possibilités à Limoges.

En parlant de se mobiliser, c'est quelque chose que savait très bien faire Gérard Vandenbroucke dont c'était le métier en tant qu'homme politique. Comment faire sans lui pour aider ceux qui portent aujourd'hui le salon et ce projet, et dont ce n'est pas forcément la nature de faire du lobbying ?

La président de la région Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset est très mobilisé sur ce sujet. Les dessinateurs n'arrêtent pas de se mobiliser. Nous avons milité et nous avons envoyé des dessins à la ministre de la Culture mais on dirait qu'on veut nous avoir à l'usure. Les dessinateurs ne sont pas pris en compte. Cette décision aurait du être prise en mai dernier et toujours rien n'est décidé. Apparemment en haut lieu, il a été décidé que ça ne devait pas se faire en province. Je crains malheureusement que le parisianisme et la politique nationale va l'emporter. Ce seront deux ou trois personnes qui auront décidé. Je suis un peu aigris. Mais on va se battre. Tout est prêt pour que ce soit construit rapidement à Limoges alors que rien n'est prévu à Paris. On ne sait même pas où ce serait. Il serait normal que cette maison soit installée à Limoges.

Que la question puisse se poser de ne pas installer cette Maison européenne de la presse à Limoges et Saint-Just-le-Martel, ça me semble inconcevable

La salon fête ses 40 ans. Quel souvenir remonte instantanément dans votre mémoire ?

Pour vous parler de la mobilisation de l'équipe qui organise le salon, est-ce que vous savez qu'une année (1994), ils sont montés à Paris avec Justine, la mascotte du salon ? Pour faire la publicité du salon, ils sont montés dans le métro avec la vache et ensuite, ils sont montés au 1er étage de la Tour Eiffel ! Ce sont des choses qui sont impossibles à faire aujourd'hui. Saint-Just-le-Martel a réussi à faire ça. C'est pour vous dire la mobilisation d'une équipe pour que ce salon existe avec aujourd'hui un rayonnement mondial. C'est pour ça. Que la question puisse se poser de ne pas installer cette Maison européenne de la presse à Limoges et Saint-Just-le-Martel, ça me semble inconcevable.