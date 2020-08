Malgré le coronavirus, les loisirs et animations proposés sur la plage Ducale jusqu'au 30 août sont presque inchangés. Autour de la place, les rues piétonnes de Charleville-Mézières arborent une décoration tropicale.

Plage ducale et rues tropicales à Charleville-Mézières

Reportée, la Plage Ducale se tient jusqu'au 30 août. Du sable, des cabines de plage,, des palmiers. Le décor reste le même. Mais le coronavirus a eu raison du coin bibliothèque et des salons de plage qu'il aurait fallu désinfecter entre chaque passage. Sur le sable de la plage principale le port du masque est obligatoire. Seuls les sportifs qui pratiquent une activité suir l'un des terrrains en sont dispensés.

Loisirs et activités physiques sont toujours possibles. Mini-golf, beach-volley, pétanque, badminton, mini-bateau... Il faut retirer le matériel dans l'un des chalets. Chaque accessoire est bien sûr désinfecté une fois qu'il est restitué.

La place Ducale devient plage Ducale l'été à Charleville-Mézières © Radio France - Alexandre Blanc

Chaque vendredi à 20h, et chaque samedi à 18h, des concerts sont donnés sur la plage Ducale. Mais pas question de danser. Il s'agit plus d'offrir une ambiance musicale. "C'est aussi une aide au monde culturel qui traverse une période difficile. On a voulu continuer à les accompagner", ajoute Guillaume Maréchal, conseiller municipal de Charleville-Mézières délégué à la vie étudiante.

La plage Ducale est un peu moins vaste cette année. Elle s'étend sur 680 mètres carrés cette année, au lieu de 900. Les terrasses sont en effet plus grandes cette année. Les cafetiers ont pu les élargir gratuitement pour tenter de compenser les pertes liées aux mesures de distanciation à respecter.

Décoration estivale et tropicale dans les rues commerçantes de Charleville-Mézières © Radio France - Alexandre Blanc

À proximité immédiate de la place Ducale, les rues piétonnes affichent une ambiance tropicale. En plein air, un plafond de feuilles multicolores en plastique couronne les artères commerçantes. Un décor installé par la municipalité.

Il s'agit de "provoquer un effet waouh", selon les mots de Patrick Fostier, conseiller municipal délégué au commerce. Le but est de susciter des partages sur les réseaux sociaux comme les parapluies roses suspendus dans la rue du Moulin en octobre 2019.