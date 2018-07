Pour sa dixième édition, Rouen sur mer s'agrandit, de 200 à 400 mètres de long, toujours entre les ponts Jeanne d'Arc et Guillaume le Conquérant. Avec les fortes chaleurs, le pédalo et la plage ont beaucoup de succès.

Rouen, France

Rouen sur mer est de retour sur les quais rive gauche à Rouen jusqu'au 5 août. Pour sa dixième édition, la station balnéaire s'agrandit passant de 200 à 450 mètres de long. Comme toujours, entre les ponts Jeanne-d'Arc et Guillaume le Conquérant, les visiteurs ont le choix entre de nombreuses activités gratuites. Sportives (beach rugby, zumba, beach volley ou encore escalade), bien-être (ateliers sophrologie, yoga, tai-chi ou shiatsu...) et créatives (cerfs volants, origamis). Sans oublier la plage avec ses transats et le bassin dédié au pédalo pour enfants.

Le pédalo pour enfants est l'une des activités les plus prisées de Rouen sur mer. © Radio France - Valentine Joubin

Des pédalos transformés en auto-tamponneuses

Qui a dit que le pédalo était une activité de mollasson? Dans le petit bassin (5x10 mètres environ), les enfants font la course, s'entrechoquent, comme s'il s'agissait d'auto-tamponneuses. Chaque enfant s'inscrit pour "trois à huit minutes de jeu maximum, en fonction de l'affluence", explique Lionel, le coordinateur. Et du monde il y en a, le pédalo étant la seule activité rafraîchissante,"samedi, vers 17 heures il y a eu trente minutes d'attente". Les parents sont prêts à faire la queue, "On étaient déjà venus l'année dernière et il voulait absolument revenir", confie Aurélie, maman d'un garçon de cinq ans.

Construction en sable, bronzette, jeux de cartes, les plagistes n'ont pas besoin de la mer pour se apprécier. © Radio France - Valentine Joubin

Une plage pas bondée : reposant ou trop calme?

Alors que Paris Plage entame sa deuxième saison sans sable, Rouen sur mer conserve son espace sableux avec transats et parasols. A l'horizon, la seine et non la mer, mais de vrais plagistes! Les adultes lisent, jouent aux cartes, bronzent, les enfants s'amusent avec pelles et sauts, etc. "C'est la première fois que je viens, c'est vraiment cool, on déstresse, il n'y a pas trop de monde", s'enthousiasme Pascal, venu de Canteleu. D'autres regrettent qu'il n'y ait pas plus de participants justement.