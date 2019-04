Plainte contre des chasseurs de trésors en Moselle

Hauconcourt, France

Deux hommes sont sous le coup d’une plainte de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) du Grand est pour le pillage du patrimoine. Les gendarmes de Moselle racontent sur leur page Facebook cette enquête de plusieurs mois.

Celle-ci a débuté sur les bords de la Moselle à Hauconcourt, au nord de Metz. La brigade fluviale de la gendarmerie de Metz est en patrouille quand elle aperçoit deux hommes équipés de détecteurs de métaux, des "poêles à frire" dont l’utilisation est extrêmement réglementée.

Les sites archéologiques sont datés entre le 5e millénaire avant Jésus christ et le XIIe siècle après, "des sites référencés et classés par le ministère de la Culture" précisent les gendarmes. "L’endroit où les deux hommes s’apprêtaient à faire des fouilles est un site de fond de vallée occupé au Tardiglaciaire, au néolithique, à l’âge de Bronze, du Fer, de l’Antiquité et au Moyen-Âge".

Des objets du moyen âge, de la Révolution et des deux guerres mondiales

Les deux hommes semblent être des passionnés d’Histoire car de véritables collections sont découvertes chez eux. Elles sont le fruit de plusieurs années de fouilles. Des objets du moyen âge sont saisis, ainsi que des pièces militaires remontant à la Révolution française et aux deux guerres mondiales.

Même si les détecteurs de métaux sont en vente libre, la chasse aux trésors ou la détection de loisirs sont soumises à l’autorisation du préfet et du propriétaire du terrain.

