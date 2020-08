Plan de relance de la culture : les inquiétudes de la compagnie Lolium de Valenciennes

Henri Botte et Marion Zaboitzeff de la compagnie Lolium

Henri Botte et Marion Zaboitzeff forment à eux deux la compagnie Lolium à Valenciennes, mari et femme ils sont donc doublement impactés par la crise sanitaire qui touche de plein fouet le spectacle vivant.

Leur nouveau spectacle Louise a le choix n'a pu être joué que 9 fois avant le confinement, résultat les programmateurs n'ont pas pu forcément le voir, et comme c'est du théâtre jeune public, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur les représentations avec les scolaires. Les dates qui sont maintenues peuvent aussi à tout moment être annulées ou reportées en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Bref, l'avenir est rempli d'incertitudes et d'angoisses pour le couple

Ça fait vraiment très très peur, et puis j'en parle aux copains, aux autres compagnies et on est tous dans la même situation, Henri

Le statut d'intermittent est assuré jusqu'au 31 août 2021, mais qu'est ce qui va se passer après car si on peut pas travailler correctement cette année, comment on va le renouveler ce statut, c'est un effet boule de neige sur des années en fait. Et on se demande comment toute la profession va pouvoir se sortir de cette situation, Marion

En attendant de pouvoir rejouer leur création, pour limiter la casse, Henri et Marion passent des castings pour avoir des cachets, et ils sont prêts aussi à faire de la figuration pour renouveler leur statut.

Henri ne sait vraiment quelle est la solution pour sauver le monde de la culture, mais en tout cas il réclame à la ministre plus de cohérence, il s'interroge sur la possibilité de remplir un TGV et en parallèle l'interdiction de remplir une salle de spectacle avec des gens masqués. Même incompréhension sur les spectacles au Puy du Fou, ou sur les différences de politiques entre chaque ville que ce soit même entre Valenciennes et Maubeuge.

Le Covid est quelque chose de dramatique, mais faudrait pas qu'on meurt d'autre chose, luttons contre cette saloperie, mais faisons attention, on a vu ce que le confinement a provoqué économiquement, enfin on va le voir