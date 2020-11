Plan de relance : la cathédrale de Sens et le château de Maulnes vont bénéficier d'aides financières

La préfecture de région annonce que la Bourgogne Franche Comté va bénéficier de plus de 16 millions d'euros pour soutenir plusieurs projets de restauration ou de rénovation, dont deux sites dans l'Yonne : le château de Maulnes à Cruzy-le-Chatel et la cathédrale de Sens.

Dans le cadre du plan de relance, l'Etat va déployer plus de 16,5 millions d'euros dès le 1er janvier 2021 "pour soutenir la culture sur tout le territoire de la Bourgogne Franche-Comté", explique la préfecture de région dans un communiqué diffusé ce lundi. Sur les 100 milliards du plan de relance, 2 milliards seront consacrés à la culture au niveau national. Notre grande région va percevoir 10,31% de cette manne.

Deux projets dans l'Yonne

Ce financement sera mobilisé en priorité pour soutenir des projets de rénovation ou de restauration, parmi lesquels deux projets situés dans le département de l'Yonne : "la restauration des faces Nord et Est de la tour Sud" de la cathédrale Saint Etienne de Sens et "la restauration structurelle" des intérieurs du château de Maulnes, à Cruzy-le-Chatel.

Au total, 8 projets seront soutenus en Bourgogne Franche Comté. Dans les autres départements, on retiendra notamment la restauration et la mise en valeur de la rotonde et de la sacristie de la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon, l'aménagement du trésor de la cathédrale Saint-Lazare à Autun (en Saône et Loire) ou encore la création d'une salle d'exposition, la reconversion d'une salle en auditorium et l'extension de l'abri du cœur urbain de l'oppidum de Bibracte, à Saint-Léger-sous-Beuvray, dans la Nièvre.

Transition écologique

Une plus petite partie de ce financement sera également destinée à des projets qui visent à accompagner la transition écologique des équipements de spectacle vivant de la région, pour près d'un million d'euros.

Le château de Maulnes à Cruzy-le-Chatel © Radio France - Thierry Boulant