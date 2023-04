Planète B, un film de science fiction tourné à Grenoble

Après son premier long métrage : "les héros ne meurent jamais", la réalisatrice Aude Léa rapin se lance dans on deuxième film, dont le tournage a débuté dans le Sud en mars et qui se poursuit en ce moment dans la région grenobloise avant d'aller à Lyon et en Ile de France.

L'histoire : dans la France de 2039, deux femmes, interprétées par Adèle Exarchopoulos et Souheila Yacoub, se révoltent, avec toute la jeunesse contre un Etat policier et écocide. Une nuit, à Grenoble, 6 activistes, dont Adèle, sont interpellés et disparaissent pour se réveiller dans un endroit totalement inconnu, appelé Planète B.

La Place Saint Bruno, à Grenoble, a servi également de décor pour certaines scènes du film © Radio France - Cédric Hermel

Une planète dont les écologistes disent qu'elle n'existe pas. Comprenez qu'il faut protéger la terre car il n'existe pas d'autre planète où l'humanité pourrait se réfugier en cas d'apocalypse.

Lors des repérages, la réalisatrice a flashé sur Grenoble pour y tourner plusieurs scènes de son film, notamment dans le quartier Saint Bruno et sur les pentes de la Bastille. "En plus, c'est une ville avec un maire écolo. Cela a du sens" explique Aude Léa Rapin. "La ville a une architecture incroyable et les gens nous ont super bien accueillis."

Elle cherchait aussi un lieu insolite pour tourner d'autres scènes, et elle a trouvé le centre de compostage de Murianette! "C'est un décor incroyable à la Blade Runner, avec ses tapis roulants, ce côté sombre et inquiétant. Mais il faut faire abstraction de l'odeur et on doit revêtir une combinaison pour protéger nos vêtements." lance la réalisatrice en riant.

Adèle Exarchopoulos et Souheila Yacoub © Maxppp - Pierre Teyssot / Monika Skolimowska

Justement, le personnel du centre de compostage a été mis à contribution et plusieurs employés se retrouvent figurants sur le film, comme Rémi et Michel : "On a déjà tourné ici, mais en interne, pour la Métropole, pour parler du recyclage des déchets" expliquent-ils. "Là, c'est le cinéma, du vrai, c'est magique ! On ne sait pas trop ce que l'on aura à faire, on ne doit pas regarder la caméra. Et si on est coupé au montage, c'est pas grave !"

Le film, Planète B devrait sortir sur les écrans en 2024. Une avant-première sera sans doute organisée à Grenoble.

Décidément, grenoble attire les cinéastes car c'est un autre film - intitulé True Crime- qui sera tourné prochainement à la mairie de Grenoble, avec dans le rôle-titre Kad Merad.