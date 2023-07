Plein succès pour les cours de natation gratuits pour les enfants à Nancy, moins pour les adultes

Des cours de natation gratuits pour les enfants et les adultes à Nancy. Ils sont proposés tout cet été à la base de loisirs du plateau de Haye , près de la salle des fêtes de Gentilly. Une plage, des transats et des animations pour faire vivre le quartier pendant les vacances.

Les cours sont donnés le matin pour les 4-12 ans et le soir, à 18h30, pour les plus de 45 ans. Ils sont assurés par deux associations : l'ASPTT Nancy et le Grand Nancy Aquatique Club. Le but ? Etre en confiance dans l'eau.

Un bassin de 10 m x 5m et d'1m50 de profondeur © Radio France - Isabelle Baudriller

"La première étape, c'est d'enlever cette appréhension du milieu aquatique et après, on commencera à travailler sur les déplacements", explique Thibault Peltret, responsable de l'école de natation à l'ASPTT Nancy, qui encadre alors un cours pour les petits. "On prend vraiment le temps, on y va progressivement, on n'élève pas la voix, ils ne sont pas disputés s'ils n'y arrivent pas ! Chacun y va à son rythme."

Alice, maman de Jules, 6 ans, apprécie cette initiative : "L'idée, c'est qu'il gagne en autonomie, qu'il se sente à l'aise. L'objectif n'est pas qu'il sache absolument nager. Et puis on a notre rôle de parent, de surveiller les enfants quand ils sont dans l'eau. Ils sont encore petits !"

Il reste de la place pour les cours adultes

Ces cours pour les enfants connaissent un joli succès, ils sont déjà quasi-complets pour cet été. Rien de tel pour les cours pour adultes (les plus de 45 ans) proposés, eux, à partir de 18h30. Deux personnes seulement se sont inscrites pour le moment.

Le bassin et la base de loisirs, derrière la salle des fêtes de Gentilly © Radio France - Isabelle Baudriller

"C'est un travail différent", reprend Thibault Peltret, "car les adultes ont beaucoup d'appréhension. Ils n'osent pas venir car ils ont peur de l'eau et du jugement. Il y a beaucoup d'échange, on essaie de comprendre leurs peurs, d'où ça vient parce que souvent, il y a une expérience passée qui peut être compliquée. Pareil, on y va progressivement, on est à l'écoute."