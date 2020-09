Ploërmel : la réhabilitation du couvent des Carmélites et sa transformation en projet culturel

Le couvent des carmélites marque l'histoire de Ploermel. Construit au 17 eme siècle il accueillait une cinquantaine de religieuses. Il a connu au fil des siècles des fortunes diverses. Couvent donc, puis collège de jeunes filles. Il a même accueilli des gendarmes après la Révolution. Le couvent est propriété de la ville depuis 1996. En 2006 il est victime d'un important incendie. Un sinistre qui a marqué les mémoires. On en voit encore les traces aujourd'hui.

A l'abandon depuis le milieu des années 90, le couvent des carmélites, situé à 2 pas du centre ville de Ploërmel est envahi par la végétation.

La ville de Ploërmel a donc pris le taureau par les cornes ! Un grand chantier de restauration est en cours avec le soutien des pouvoirs publics qui paieront 40 % de la facture. L'objectif est de transformer le couvent en un lieu qui recevra concerts et expositions. Il s'ouvrira vers le centre ville.

La Fondation du patrimoine et la mission Stéphane Bern apportent également leur soutien : 250. 000 euros.

Cette restauration et le projet culturel qui va être mis en place apporteront forcément plus à la ville de Ploërmel et attireront, du moins c'est notre espoir, encore plus de visiteurs, conclut Bernard Oger, conseiller municipal en charge du tourisme et du patrimoine.