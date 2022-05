Plongée 600 ans en arrière avec une fête médiévale au château de Sarzay

Tout le week-end, le château de Sarzay vit un voyage dans le temps. La compagnie "Genz d'armes 1415", spécialisée dans la reconstitution historique du 15e siècle, a pris possession des lieux pour deux jours.

Le plus crédible possible

Et pour rendre ce retour dans le passé le plus crédible possible, les membres de l'association, des passionnés et des professionnels d'histoire, prennent leur rôle très au sérieux. Le temps de deux jours, Ludovic Hiltenbrand a une autre identité. "Je m'appelle Jacquemart Fremin. C'était un archer."

"Nous avons chacun des prénoms d'époque : nous incarnons des personnages qui ont vraiment existé" poursuit celui qui est par ailleurs le directeur du centre historique d'Azincourt, dans le Pas-de-Calais. "C'est une immersion totale où l'on peut voir comment vivaient les gens dans un petit château de province de l'époque, avec un petit seigneur et tout son entourage : des artisans, des soldats... Nous avons même pour l'occasion un officier royal en déplacement pour la solde !"

Des explications sur les pratiques de l'époque, ou encore sur les armures de chevaliers, sont proposées. © Radio France - Xavier Ponroy

Dans ce château du 14e siècle, les visiteurs se promènent dans différentes pièces : cuisine, chambres... avec des explications historiques des conditions de vie de l'époque, y compris sur la technicité des armures de chevaliers.

Faire de "l'histoire vivante" pour "démystifier le côté noir du Moyen-Âge"

Un moyen ludique d'ouvrir les esprits sur une période trop souvent caricaturée selon Aymeric Savary. "Notre but, c'est de montrer au public que l'enseignement de l'Histoire n'est pas parfait. Nous voulons montrer des gens qui respirent, qui ne sont pas morts comme dans les livres. Cela permet de voir une Histoire vivante" appuie le président de la compagnie.

Aymeric Savary, président de "Genz d'armes 1415" Copier

"Beaucoup de gens disent que le Moyen-Âge est une période sale, où les gens n'étaient pas vraiment lettrés, étaient barbares...Notre but, c'est de déconstruire tout ça, démystifier ce côté noir du Moyen-Âge. Nous voulons montrer que la société médiévale est une société tout à fait humaine, naturelle, qui s'organise autour de principes légitimes."

Les visites se poursuivent ce dimanche 29 mai, de 10 à 18h. L'entrée dans le château coûte sept euros.