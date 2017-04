"La Confrontation des Officiers" : plongée au coeur du Saint-Etienne de 1910

Costumes d'époque et chandelles pour éclairer la salle de l'ancienne manufacture, vous voici revenus en 1910 pour 7 heures de jeu de rôle grandeur nature. Votre mission ? Dans la peau d'un industriel de l'époque, avec vos 3 équipiers, remporter une négociation contre les 2 autres équipes.

En immersion totale

Dès le choix du costume, avant l'entrée dans la salle des négociations, aménagée dans l'ancienne manufacture de Saint-Etienne, l'atmosphère est là. Au choix : chapeaux haut-de-forme ou melons, redingotes, pantalons droits, chemises et jacquettes. A la mode de 1910.

Pour les 12 joueurs, il faudra passer au moins 7 heures dans cette tenue, à batailler avec les deux autres équipes de quatre lors d'une négociation acharnée. Tous les coups sont permis : mensonges, trahisons et fourberies en tous genres, rythmés par les différents événements introduits par les organisateurs : nouvelles missions, indices, marché noir, lettres codées... Il faudra être le plus malin pour remplir ses objectifs. Le tout en essayant de parler comme à l'époque.

On est captivé et on ne voit pas le temps passer !

"C'est parfois difficile pour moi de rester concentré autant de temps... On a besoin de prendre l'air parfois", témoigne Guillaume Delorme. Au contraire, son comparse Théo Corneloup, un habitué des jeux de rôle, n'a pas vu le temps passer : "Quand on est captivé, on ne se rend pas compte. C'est à la fin que la fatigue arrive d'un coup et que l'on se dit que finalement on est resté sept ou huit heures !" Pour lui, le retour au XXIeme siècle est difficile. Il a d'ailleurs du mal à troquer la redingote pour son t-shirt.

Les 12 joueurs sont réunis autour d'une table de négociations dans l'ancienne manufacture. © Radio France - Marc van Torhoudt / Clélie Giraud

Découvrir le patrimoine stéphanois

Pour Clélie Giraud, à l'origine de la création du jeu, cette opération n'a pas qu'un intérêt ludique : "Bien sûr, ça permet à plein de gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle de s'initier. Un tiers des participants sont des débutants. Mais c'est aussi un moyen de mieux connaître Saint-Etienne. On connaît bien le côté minier, mais pas forcément le côté manufacture d'armes."

Pour elle, la formule peut s'exporter dans d'autres lieux et d'autres temps : "L'immersion permet aussi d'apprendre en s'amusant ! Elle permet d'attirer d'autres publics et leur faire découvrir l'histoire d'un lieu." Un nouveau concept de mise en valeur du patrimoine que les créateurs du jeu défendront lors d'une réunion de présentation au Mixeur lundi 24 avril.

Le jeu a tellement de succès que les sessions des dimanche 23 et 30 avril sont déjà complètes. Les deux autres auront lieu les 22 et 29 avril. Les organisateurs envisagent même la possibilité de poursuivre l'opération. Prix de la participation, 15 euros. Rendez-vous sur le site du Mixeur pour les inscriptions.