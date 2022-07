Plongée dans la fraîcheur de le grotte de Bèze à 12 degrés toute l'année

A moins 30 mètres sous la roche de Bèze, il fait constamment 12 degrés, qu'il vente, qu'il pleuve ou que la canicule soit bien installée. Un atout fraîcheur qui fait se remplir sans difficulté les barques de la grotte qui sillonnent la rivière souterraine entre stalagmites et stalactites.

Envie de fraîcheur voire de passer un après-midi dans un quasi-frigo ? A Bèze, vous pouvez grelotter en short et tongs dans une atmosphère à 12 degrés quelle que soit la canicule ambiante. Bienvenue sur la rivière souterraine de la grotte.

Descente à moins 30 mètres

La première salle était connue depuis le Moyen Age, mais les cavités plus en profondeur où la visite se fait en barque n'ont été découvertes que durant les années 50. On peut y admirer des stalagmites et stalactites qui continuent de grandir à raison de quelques millimètres par siècle.

"La plus grosse stalagmite de la grotte a environ 50.000 ans."

Première salle de la grotte et première cheminée, trou allant jusqu'à l'extérieur. © Radio France - Claire Checcaglini