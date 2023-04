Plonger dans les yeux de Mona Lisa au Muse de Maubeuge

Dans cette exposition immersive vous pouvez plonger dans les yeux de Mona Lisa et vous promener ensuite dans les paysages derrière son visage

Dans la première salle du Muse , le parcours immersif imaginé par le Grand Palais de Paris, on se retrouve nez à nez avec Mona Lisa dont le portrait s'agrandit petit à petit, l'occasion de mieux voir toutes les craquelures du célébrissime tableau vieux de plus de 500 ans, jusqu'à plonger dans ses yeux.

ⓘ Publicité

loading

Sur une tablette géante on peut aussi s'amuser à analyser encore plus finement son visage avec une lampe ultra violet, ou zoomer en haute définition sur son légendaire sourire "c'est aussi impressionnant de voir tout ce qui se passe sur la toile" explique Laura Parisot, médiatrice culturelle.

L'occasion aussi de découvrir la modernité de cette œuvre à l'époque rappelle Nicolas Leblanc, l'adjoint à la culture de Maubeuge, grâce à des techniques importées de la peinture flamande avec "cette manière de rendre plus humain le personnage représenté, avec la Joconde qui se tourne vers le spectateur de 3/4, et puis ce sourire qui est esquissé, donc il y a cette innovation artistique qui fait le génie de Leonard de Vinci".

loading

On peut ensuite s'immerger dans les paysages derrière le portrait, et découvrir ensuite l'histoire incroyable du vol de la Joconde en 1911, les plus jeunes visiteurs peuvent même jouer aux enquêteurs pour retrouver l'auteur de ce vol.

La Jocondemania universelle

Cette exposition permet aussi de se rendre compte de l'ampleur de la Jocondemania, de tous les artistes qu'elle a pu inspirer dans le monde entier, Picasso, Warhol, Duchamp....mais aussi tous ces détournements sur les murs aux quatre coins de la planète, on la voit faire un câlin au roi Pelé, avec une mitraillette version Banksy, en tenue de dandy, avec un masque Covid....montrant ses fesses, dessiné sur de la pelouse en Chine et même dans une navette spatiale !

réinterprétation de la Joconde en version street art © Radio France - rbv

On découvre aussi son utilisation commerciale, dans tous les goodies possibles et imaginables de la chaussette au parapluie en passant par le paquet de café.

Les visiteurs sont sous le charme comme Sévérine : " c'est très instructif ! j'ai déjà eu l'occasion de la voir au Louvre, mais on arrive pas à s'approcher, ça reste très loin et très flou, mais là ça permet vraiment de plonger dedans c'est très très bien".

En bonus à la fin de l'expo pour les plus courageux, un puzzle géant pour reconstituer la toile.

En seulement 10 jours, plus de 500 curieux ont déjà tenté cette expérience, avec des visiteurs venus de Belgique, des Pays-Bas et même d'Allemagne, Nicolas Leblanc l'adjoint à la culture, prédit déjà une "très belle réussite" pour cette 2° exposition du Muse, après Pompéi.

C'est jusqu'au 17 septembre à l'ancienne banque de France de Maubeuge, c'est gratuit et c'est du mardi au dimanche de 14 heures à 18 heures.