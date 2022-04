Plongez dans l'univers des abécédaires avec la nouvelle exposition du musée Bernard d'Agesci à Niort

ABC Art, c'est le nom de la nouvelle exposition du musée Bernard d'Agesci à Niort. Plus de 250 abécédaires sont exposés. A découvrir jusqu'au 18 septembre 2022.

Alain Chauffier, vice-président de Niort agglo chargé de la culture, Jean Duvallon, collectionneur et Laurence Lamy, directrice des musées de Niort agglo devant l'abécédaire réalisé par Patrick Moya

Une idée de sortie pour ces vacances scolaires de printemps : la toute nouvelle exposition du musée Bernard d'Agesci à Niort. Elle s'appelle ABC Art et elle met en avant l'alphabet et les lettres au travers des abécédaires. Plus de 250 abécédaires sont exposés, la plupart proviennent de la collection privée d'un Niortais, Jean Duvallon. En 30 ans, cet ancien instituteur a accumulé "1860 abécédaires, dont 1/10e exposés ici", précise-t-il.

Le plus ancien à voir dans l'expo : un abécédaire animalier de 1736. "Les abécédaires existent depuis l'antiquité. Ils ont évolué avec le temps. Les supports ont changé. Vous avez ici un éventail de supports assez diversifiés : le papier, le carton, la toile, le bois", raconte Jean Duvallon. Des objets qui témoignent de l'évolution de la société. "Le message a évolué au fur et à mesure, qu'il soit politique ou sociétal. Donc il était important de montrer à un instant T qu'est-ce que l'abécédaire pouvait faire transmettre", explique Laurence Lamy, directrice des musées de Niort agglo.

Dans les abécédaires, on raconte des histoires mais on raconte aussi l'Histoire avec un grand H - Jean Duvallon, collectionneur

Papier, carton, bois, tissu... les supports des abécédaires ont évolué. - Collection Jean Duvallon

Jean Duvallon, collectionneur niortais, possède plus de 1800 abécédaires. - Collection Jean Duvallon

Parmi les thématiques qui peuvent surprendre dans ces abécédaires, la guerre. "On sait qu'à partir de 1880, on intègre dans les manuels scolaires le fait que l'enfant doit savoir manier un fusil", détaille Laurence Lamy. "C'est aussi l'éducation des filles et des garçons. Vous regardez les abécédaires qui sont encore parfois récents où l'on vous explique ce que doit faire une petite fille".

Après 1870, s'invitent les alphabets militaires. - Collection Jean Duvallon

L'exposition se divise en six salles. L'une d'elle est consacrée à l'introduction de la lettre dans l'art. "Comment des artistes tels Pablo Picasso se sont emparés de la lettre et l'ont complètement intégrée dans l'oeuvre", indique la directrice des musées de Niort agglo. On y trouve également des œuvres de Robert Combas, Ben ou encore Chagall. Dans la dernière salle, un jeu est proposé au visiteur.

Exposition à voir jusqu'au 18 septembre. Toutes les infos pratiques, horaires, tarifs... sont à retrouver ici.