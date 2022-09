Pluie d'oreilles lors de la première corrida de la Feria de l'Atlantique à Bayonne

La Feria de l'Atlantique ne pouvait mieux débuter. Six et oreilles et une queue distribuées lors de la première corrida dans les arènes de Bayonne ce vendredi soir. Triomphe du jeune nîmois Adrien Salenc qui coupe quatre oreilles et une queue à du bétail de El Vellosino de Salamanque.

La Feria de l'Atlantique sur son petit nuage. Début en fanfare du cycle taurin bayonnais, avec une première corrida de haute volée vendredi 2 septembre 2022 en soirée. Six oreilles et une queue ont été coupées par les deux toreros français de la course, à du bétail noble et mobile de la ganaderia d'El Vellosino originaire de Salamanque. Triomphe total du jeune nîmois Adrien Salenc qui coupe deux oreilles à son premier adversaire, puis deux oreilles et la queue à son second. La dépouille du taureau aura eu droit à un tour de piste amplement mérité, lors de cette corrida Goyesque bleue d'ouverture. Les arènes étaient colorées de bleu et les acteurs de la course habillés comme à la période du grand peintre espagnol Francisco José de Goya au 18e siècle.

Arènes en bleu © Radio France - Paul Nicolaï

Deux récompenses aussi pour Juan Leal

Aux côtés d'un Adrien Salenc en état de grâce, l'autre Français de la partie a su tirer son épingle du jeu. Juan Leal s'est appliqué à travailler son adversaire dans un petit périmètre. Deux oreilles à son second adversaire sont venues récompenser sa soirée terminée sous les projecteurs des arènes de Lachepaillet. Les deux Français ont quitté les arènes en triomphe sur les épaules de leurs admirateurs et par la grande porte. Seule déception : la prestation de l'espagnol Pablo Aguado. pas aidé par le tirage au sort du bétail, il repart les mains vides, mais la tête haute, lui qui a dû remplacer au pied levé la star péruvienne Andrés Roca Rey, blessé à Bilbao.

Adrien Salenc dans la nuit bayonnaise © Radio France - Paul Nicolaï

Adrien Salenc avec la muleta face à son premier taureau © Radio France - Paul Nicolaï

Adrien Salenc dans ses œuvres sur le sable de Bayonne © Radio France - Paul Nicolaï

Deux oreilles pour Juan Leal © Radio France - Paul Nicolaï