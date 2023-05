Pluies : Herri Urrats maintenu, mais en version réduite

Les pluies qui touchent la vallée de la Nivelle ce week-end ont poussé la mairie et les organisateurs d'Herri Urrats à revoir la forme de l'événement : plus court, et avec une seule scène.

L'affluence sera moindre cette année à Herri Urrats. (IMAGES D'ARCHIVES). © Radio France - Bixente Vrignon Par précaution, la 40e édition d'Herri Urrats sera moins éclatante que prévue. En raison des fortes pluies qui ont touché la vallée de la Nivelle ce samedi matin, et de celles attendues dimanche matin, l'événement organisé par Seaska, la fédération des ikastola au Pays Basque Nord, est réduit. ⓘ Publicité "On ne pourra faire le Herri Urrats que l'on voulait, ce sera un tout petit, sur une seule scène" regrette Peio Jorajuria, le président de la fédération. Une seule scène, et une ouverture plus tardive Habituellement, Herri Urrats se déroule sur plusieurs zones autour du lac de Saint-Pée-sur-Nivelle. Mais par sécurité, il a été décidé de maintenir les animations et les concerts seulement sur la scène principale, celle du site d'Araba. Les principaux artistes pourront effectuer leur spectacle, mais l'organisation doit encore régler son planning ce samedi soir. Tous ne pourront pas monter sur scène. Autre changement, l'événement démarrera à midi, et non à 10h. Ces décisions ont été prises de concert entre les autorités et les organisateurs, ce samedi après-midi. À lire aussi VIDÉO - Su Ta Gar signe la chanson d'Herri Urrats 2023 sous le titre "Urratsak zubi" "Les prévisions nous indiquent qu'il doit y avoir un événement pluvieux dimanche matin entre 6h et 12h à peu près de la même importance que celui de samedi matin" précise le maire de Saint-Pée-sur-Nivelle, Bernard Elhorga. "Le concepteur du barrage du lac nous a aussi alertés. Non pas sur le fait que le barrage lâche, mais qu'il fallait être très prudents." Déception pour les organisateurs Cette 40e édition version XS est évidemment une déception pour les organisateurs. "On avait prévu une fête pour 50.000 personnes, il va falloir que l'on réduise la voilure à une dizaine de milliers" souffle Peio Jorajuria. "On espère ne pas perdre d'argent sur la journée de dimanche. Mais c'était très important pour nous de garder cette journée des ikastola, même si elle n'a pas la dimension qu'elle mériterait."